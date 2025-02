Šance na bydlení. Na osm set tisíc domů a bytů půjde do dědictví

„V posledních dvaceti letech rostla poptávka po bydlení. Problém je ve velkých městech je spojený s nedostatečnou nabídkou,“ uvedl jednatel společnosti Flatzone Milan Roček. Očekává proto, že zvýšení nabídky v souvislosti s převodem tohoto objemu bydlení by minimálně v některých lokalitách mohlo trh a ceny bydlení ovlivnit.

„Ať se nám to líbí nebo ne, vstupuje nám do toho délka života. V poválečných letech 1945 až 1955 se narodilo milion dětí, ani Husákovy děti nebyly početnější, bylo jich o 200 tisíc méně,“ uvedl Roček. Pro tuto silnou generaci bylo mezi roky 1960 a 1995 bylo postaveno na milion bytů v panelových domech. Posledních třicet roků ale byla výstavba mnohem slabší, zhruba čtvrtinová.

Je potřeba ale vzít v úvahu přirozenou migraci obyvatelstva, které se stahuje do velkých měst. V Česku jsou to Praha, Brno a krajská města. Na venkově a v menších městech se snižuje podíl mladých lidí, kteří odcházejí do měst. „Jsou tedy lokality, kde podíl lidí starších 70 let, kteří vlastní byty, okolo třiceti procent. Celorepublikový průměr je 19 procent,“ uvedl Roček.

Nárůst nabídky z těchto dědictví se na mapě Česka objeví lokálně. Měst nad 50 tisíc obyvatel se to nijak nedotkne. Vliv na cenu starších bytů se kvůli velikosti trhu neprojeví. U měst mezi 20 až 50 tisíci obyvatel může jít o zpomalení nárůstu cen secondhandového bydlení.

Výrazně se ale může projevit v menších městech do deseti tisíc obyvatel. Nejhlouběji se může projevit ve zhruba pěti desítkách měst této velikosti, tedy asi v jedné třetině z nich. „Nabídka může vzrůst dvakrát až pětinásobně,“ odhaduje Roček. To by pak znamenalo zpomalení délky prodeje nemovitostí a i tlaku na snižování ceny.

To se týká zejména východních Čech a severní Moravy. Například Vysočina s množstvím rozptýlených menších měst bude tímto efektem zasažena nejvíce. Zejména kvůli odchodu mladých lidí do větších sídel, který trvá už delší dobu. Opačným příkladem je trh s bydlením ve středočeských Milovicích, které mají jednu z nejmladších struktur obyvatel. To je dáno správně vyváženým fondem nových bytů a staré zástavby, tedy opravených objektech po sovětské posádce.