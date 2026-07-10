Novela zákona má v hlavních bodech převést stavební úředníky z jednotlivých obcí pod jednotný stavební úřad, omezit obíhání žadatelů o stavební povolení mezi řadou dotčených orgánů státní správy a vytvořit speciální podmínky pro povolování velkých bytových projektů nad deset tisíc čtverečních metrů podlahové plochy. Těmto projektům uděluje status stavby ve veřejném zájmu.
Z nynějších více než šesti set stavebních úřadů vznikne 205 územních pracovišť v takzvaných obcích s rozšířenou působností pod jedním úřadem, který by měl vzniknout z nyní už existujícího Dopravního a energetického stavebního úřadu DESÚ. „Je rozhodně lepší, když o velkých komplikovaných stavbách budou rozhodovat nezávislí odborníci, kteří s nimi mají zkušenost. Uleví to hlavně menším stavebním úřadům, jejichž úředníci většinou řeší drobné stavby či nenáročné rekonstrukce a které jakýkoliv větší stavební záměr často doslova paralyzuje,“ uvedl majitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec.
|
Koalice prosadila zákon, který má zrychlit stavby. Je jen pro developery, říká opozice
Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví je největším přínosem omezení počtu razítek, které bude muset žadatel o vydání povolení získat. „Já jsem příznivcem systému – zjednodušeně řečeno – jedna žádost, jedno razítko, jedno povolení. Myslím si, že koncentrace řízení dotčených orgánů státní správy je správnou cestou a v neposlední řadě je důležitý přechod kompetence za územní plánování na samosprávy, protože tam se má odehrávat debata, co se bude v území dít,“ uvedl prezident svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Posílení vlivu obcí na územní rozvoj ocenili i zástupci firem stavících solární elektrárny a další zdroje obnovitelné energie. Poukázali i na zjednodušení výstavby osekáním možností podávat opakované námitky v jednotlivých fázích povolovacího řízení. „Pokud je cokoliv řádně projednáno v procesu územního plánování, nemá se to samé již opakovaně řešit ve fázi finálního povolení. Novela tím posiluje právní jistotu obcí, investorů i veřejnosti a přispívá k předvídatelnějšímu a pro stát, investory i obce méně nákladnému povolování nejen obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Regulaci stavebního zákona nebudou podléhat samoobslužné výdejní boxy. Vyškrtnutí ustanovení o zařazení boxů k drobným stavbám prosadili pozměňovacím návrhem poslanci ANO a ODS. Ve zdůvodnění poukazovali na to, že cílem stavební novely je snížení byrokracie a podpora podnikání, přičemž u výdejních boxů by šlo o opačný krok. „Výsledkem by nebylo zjednodušení, ale právní nejistota, nové administrativní povinnosti pro stavební úřady a nepřiměřený zásah do fungující distribuční infrastruktury,“ napsali.
|
KOMENTÁŘ: Když stát neumí povolit stavbu, ekonomika stojí
Stavební zákon, který vláda předkládala formou pozměňovacího návrhu k poslanecké novele, má i odpůrce. Ti novele například vyčítají, že omezuje možnosti podání odvolání proti stavebním záměrům. Svaz měst a obcí pak odmítá navrhovanou možnost obcházet některé standardy s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. „Takový přístup otevírá prostor pro vznik bytů s omezenou kvalitou prostředí, menší obytnou plochou, nedostatečným komfortem nebo nižší ochranou před hlukem a dalšími negativními vlivy,“ uvedl v tiskové zprávě.