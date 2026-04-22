I Praha zaznamenala nárůst nabídky, byť jen kosmetický. Meziročně jde o zhruba dvouprocentní přírůstek, což stále nestačí na pokrytí poptávky po bydlení v metropoli. Průměrná prodejní cena nových bytů v metropoli pak meziročně narostla o 11,7 procenta na zhruba 178 tisíc korun za čtvereční metr.
Ceny stoupaly ale i v Brně, a to bezmála desetiprocentním tempem na 158 tisíc korun za čtvereční metr. To by se ale s rostoucí nabídkou mohlo měnit. „Předpověděl bych, že se nárůst v Brně bude zpomalovat,“ uvedl majitel Trigemy Marcel Soural.
Nárůst nabídky potvrzuje i společnost Trikaya, byť vychází z poněkud odlišných čísel. Podle ní bylo na konci března v prodeji celkem 1 887 bytů, což je o 60 procent meziročně více. Vznikl tak zásobník bytů, který při doposud běžné poptávce trvá rozprodat 15 měsíců. To je pro srovnání o tři měsíce déle než tomu bylo na konci roku 2024.
|
Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku
Tlak na cenu v důsledku vyšší nabídky se částečně projevuje i v Praze. Například v devátém městském obvodu je aktuální prodejní cena metru novostavby 169 tisíc korun za metr, na Praze 4, která stále patří mezi stavebně aktivnější městské části, je pak zhruba o deset tisíc korun na metr vyšší.
V užším centru nebo na Praze 7, kde je výstavba minimální a které představují luxusnější lokality, se průměrná cena vyšplhala nad 230 tisíc za čtvereční metr.
Byty se staví menší a menší
Dlohodobě ale patří bydlení v Česku mezi nejhůře dostupné v celé Evropské unii. Důsledkem toho je i trend postupného zmenšování bytů. Lidé totiž řeší daleko více celkovou cenu, než cenu čtverečního metru. Podíl malých bytů o dispozicích 1+KK a 2+KK stavěných v Praze tak letos dosáhl 76 procent.
Nejprodávanějším typem bytů v metropoli jsou byty v cenovém rozmezí osmi až deseti milionů korun, které volí bezmála třetina kupujících. Další zhruba pětina pak sáhne po bytech v cenovém rozpětí šesti až osmi milionů korun a patnáct procent kupců si pořizuje byty v ceně od deseti do dvanácti milionů korun, ukazují data developerů. Do této kategorie patří i průměrný pražský byt, jehož cena se letos v prvním kvartálu vyšplhala na 11,7 milionu korun.