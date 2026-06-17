Spousta firem volá po snazším dovážení zahraničních pracovníků. Samozřejmě argumentují hlavně cenou práce. Vy nevěříte, že třeba lidé z Filipín jsou budoucností českého stavebnictví?
Nemyslím si to a dosavadní zkušenosti mě v tom ujišťují. Měli jsme zkušenost ze Slovenska s pracovníky z Indie. Až na místě zjistíte, jak obrovské rozdíly jsou v jejich přístupu, vzdělání, kultuře, v sociálních a pracovních návycích. My potřebujeme pracovat pro naše objednatele ve standardech, podle norem a technologických postupů střední Evropy a EU. Je to velmi rizikové, ale bez takovéto výpomoci se pravděpodobně stavebnictví do budoucna neobejde.
Spousta firem volá po snazším dovážení zahraničních pracovníků. Samozřejmě argumentují hlavně cenou práce. Vy nevěříte, že třeba lidé z Filipín jsou budoucností českého stavebnictví?
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky
Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...
Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu
Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...
Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy
Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...
Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen
Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...
Vracení zboží bude jednodušší. E-shopy přidaly tlačítko pro zrušení smlouvy
Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu...
Stavíme za 80 tisíc za metr. Stavbaři za drahé byty nemohou, říká šéf Hochtiefu
Cena výstavby je jenom zlomek z toho, co kupující v ceně bydlení platí. Za zdražováním je potřeba hledat jiné důvody, říká předseda představenstva tuzemské pobočky stavební firmy Hochtief Tomáš...
Sucho, kroupy i mráz. Každý rok čekáme jiný extrém, říká ředitel Habánských sklepů
Vyšší teploty a sucho způsobují, že voda z krajiny mizí rychleji a vinaři na jižní Moravě se učí fungovat v nových podmínkách. „Sucho není jen problém vinohradů, ale celé ekonomiky zemědělství,” říká...
Investoři odhazují zábrany. Naděje na konec konfliktu s Íránem vystřelila akcie vzhůru
Pondělí přineslo světovým akciovým trhům jeden z nejsilnějších růstů letošního roku. Investory povzbudily zprávy, že konflikt na Blízkém východě se zřejmě blíží ke konci. Spojené státy a Írán by...
Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska. Prodával je Kaufland
Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odhalila v tržní síti dva falšované medy. V obou případech jde o výrobky slovenské společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, které se prodávaly...
Rolex zvyšuje cenu svých zlatých hodinek. Letos už podruhé
Švýcarská firma Rolex tento měsíc zvýšila globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. Podnik reaguje na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v...
Skončila jste? Turistce hrozí za vysypání lidského popela do moře v Benátkách pokuta
Sociálními sítěmi koluje video turistky, která v Benátkách rozptýlila popel svého blízkého do vody přímo poblíž baziliky sv. Marka nedaleko ostrova San Giorgio Maggiore. Incident, který zachytili...
Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl Macinka. Posílily i konzulární služby
Češi před hlavní letní sezonou dostali od ministerstev zahraničí a místního rozvoje i cestovních kanceláří sadu doporučení, jak snížit rizika při cestách do zahraničí. Stát po nedávné blízkovýchodní...
Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše za 31 let
Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Úroky v zemi jsou tak nejvyšší za...
Energetika se decentralizuje. Úpravy stojí miliardy, ukazují data ČEZ Distribuce
Společnost ČEZ Distribuce připojila letos do poloviny května do své sítě přes čtyři a půl tisíce výroben elektřiny s instalovaným výkonem 158 megawattů. Většinu tvořily fotovoltaické elektrárny....
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Chorvatské rodinné šperkařství našlo druhý domov v Praze. Dnes ho vede třetí generace
Válka na Balkáně přiměla rodinu Topalli opustit rodné Chorvatsko i rozjetý byznys. V Praze ale navázali na šperkařskou tradici a dnes rodinnou značku vede už třetí generace. „Dědeček nám dal svobodu...
Za tříhodinové zpoždění letu zůstane nárok na odškodné, rozhodli v Bruselu
Právo cestujících v zemích Evropské unie na finanční kompenzaci při více než tříhodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států v pondělí došli...