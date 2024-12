Čtvrť pro osm tisíc lidí. Jižní část žižkovského nádraží se promění v devítipatrové domy

„Každý z objektů je půdorysně tvarem téměř čtverec s délkou jedné fasády necelých 100 metrů. Fasády objektů budou členěny architektonickým návrhem přibližně po 30 metrech tak, aby došlo k vizuálnímu rozdělení hmoty,“ uvedl v dokumentaci pro získání zeleného razítka EIA investor, společnost Žižkov Station Developement. Tu tvoří developerská společnost Sekyra Group a původní vlastník nádraží – České dráhy.

Nová bytová výstavba vzniká na sever i jih od samostatné budovy nákladového nádraží, která byla v roce 2013 vyhlášená kulturní památkou a s jejímž dalším využitím se v projektu počítá. Podle plánu na revitalizaci tohoto brownfieldu vypracovaném v roce 2022 Institutem plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) bude v historické budově umístěno budoucí společensko-kulturní centrum, kampus základní a střední školy a rovněž se hovoří o možnosti v budově vytvořit nové sídlo Národního filmového archivu.

Významným prvkem pak bude tramvajová trať, která bude spolu s promenádou pro pěší a stezkou pro cyklisty kopírovat trasu původních vlakových kolejí a propojovat území s Malešickým lesem, případně nedalekým Malešickým parkem.

Samotná výstavba v jižní části přiléhající k Olšanským hřbitovům by podle dokumentace měla začít v roce 2030. Celá bytová čtvrť nacházející se na zhruba 12 hektarech plochy by měla být dokončená o deset let později. Severní část už ve výstavbě je. Dokončena je první etapa Parkové čtvrti s 390 byty nacházející se u Basilejského náměstí a druhá obdobně velká etapa by měla být dokončená v roce 2026.