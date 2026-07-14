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V Česku se staví více. Počty povolení rostou tam, kde lidé chtějí bydlet

Tomáš Cafourek
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Výstavba roste už devatenáct měsíců v řadě. Květen, což je poslední měsíc, ze kterého jsou dostupné statistiky, připsal meziročně více než jedenáctiprocentní nárůst počtu vydaných stavebních povolení. V tom jsou sice zahrnuty jak nově rozestavěné byty i inženýrské stavby, jako třeba silnice, bytová výstavba ale za produkcí inženýrských staveb výrazně nezaostává. Navíc ze statistik vyplývá, že povolovat novou bytovou výstavbu se daří tam, kde lidé o bydlení mají největší zájem, tedy v okolí největších měst.

Razantní nárůst počtu vydaných povolení je možné vidět v Jihomoravském kraji, kde za nárůst může především Brno a jeho okolí. Za prvních pět měsíců roku zde bylo povoleno a rozestavěno na 3 400 bytů, což je nejen výrazně více než v letech předchozích, ale i suma, která počtem převyšuje výstavbu v Praze.

Podle sesbíraných dat z více než sto tisíc řízení ministerstvo uvedlo, že déle než rok se úřady zabývají jen s 1,6 procenta podaných žádostí. Má to však své ale.

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