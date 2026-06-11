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Sedmadvacet pater je na Prahu málo. Čím výš, tím jsou byty dražší, říká developer

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Aleš Svatoň, generální ředitel Cresco Real Estate | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Cafourek
V řadě pražských lokalit umožňuje nedávno schválený metropolitní plán stavět až do výšky 27 pater. To odpovídá doposud nejvyšším budovám nacházejícím se pouze na pankrácké pláni. Podle generálního ředitele tuzemské pobočky významného slovenského hráče na developerském trhu Aleše Svatoně je to k dostačujícímu zahuštění české metropole stále málo. Nová výstavba podle šéfa Cresco Real Estate měla plnit požadavky na takzvané patnáctiminutové město. Prvním takovým projektem je výstavba na pražském Žižkově.

Na český trh jste vstoupili před sedmi roky. Podařilo se vám splnit očekávání mateřské společnosti? Jaké máte ambice, co se týče podílu na trhu?
Na Slovensku jsme jedničkou rezidenčního trhu a zakládáme si na tom, že realizujeme projekty celoměstského významu. Vstup na český trh byl logickým pokračováním našeho rozvoje. Chceme se zde zařadit mezi hlavní hráče na lokálním trhu a postupně vybudovat portfolio projektů, díky kterému budeme prodávat a stavět stovky bytů ročně. Zatím hodnotíme vstup na český trh jako úspěšný.

Trh v Česku je větší, na Slovensku – zejména v Bratislavě – je větší vstřícnost k výškovým stavbám.

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Sedmadvacet pater je na Prahu málo. Čím výš, tím jsou byty dražší, říká developer

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