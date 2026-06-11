Na český trh jste vstoupili před sedmi roky. Podařilo se vám splnit očekávání mateřské společnosti? Jaké máte ambice, co se týče podílu na trhu?
Na Slovensku jsme jedničkou rezidenčního trhu a zakládáme si na tom, že realizujeme projekty celoměstského významu. Vstup na český trh byl logickým pokračováním našeho rozvoje. Chceme se zde zařadit mezi hlavní hráče na lokálním trhu a postupně vybudovat portfolio projektů, díky kterému budeme prodávat a stavět stovky bytů ročně. Zatím hodnotíme vstup na český trh jako úspěšný.
Trh v Česku je větší, na Slovensku – zejména v Bratislavě – je větší vstřícnost k výškovým stavbám.