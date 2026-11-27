Během zhruba dvouminutové jízdy prosklenou kapslí směrem k hraně komína se návštěvníkům na průhledných panelech přehrává projekce vytvořená společnostmi Lunchmeat a Czech Photo. Odkazuje na minulost lokality, diváka přenese do fantastické továrny plné různorodých animovaných bytostí. Jen ocet a výčepní lihoviny nahradila pro potřeby dětského diváka přijatelnější fialovou limonádou.
Komín je hlavním tahákem prostoru zaměřeného na gastronomické služby, audiovizuální atrakce a další volnočasové aktivity nacházejícím se v rezidenčním projektu společnosti Trigema. Návštěvníkům by se měl otevřít začátkem prosince, firma jej ale ještě v průběhu provozu plánuje doplnit o další funkce.
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Celoroční sněžení a džungle nad garáží. Co nabídne nový pražský Lihovar
Po vyjetí kapsle nad okraj komína se projekce ukončí, aby měli návštěvníci nerušený výhled na jižní okraj Prahy. „Do budoucna by ale i zde měly holografické panely své využití a mohly by zobrazovat informace k jednotlivým památkám a turistickým zajímavostem,“ uvedl majitel Trigemy Marcel Soural.
Lihovar je nejjižněji položeným developerským projektem na území pražského Smíchova. Ten v současnosti prochází výraznou přestavbou. Směrem ke Knížecí se nachází další velká rezidenční výstavba společnosti Sekyra Group, která navazuje na přestavbu Smíchovského nádraží na několikaetážovou křižovatku železniční a autobusové příměstské dopravy.