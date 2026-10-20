O třetinu levnější byty. Iniciativa se snaží resuscitovat družstevní bydlení

Na nedávném setkání s poslanci navrhly změny v zákoně, které by pomohly družstevní bydlení citelně rozšířit a zahýbat s cenou bytů. Ty v Česku patří k nejméně dostupným v celé Evropě.
Cílem změn je zajistit, aby byty stavěné v družstevním režimu byly jen pro bydlení, a ne na spekulativní investice, a aby nebylo složité vyměnit neplatícího družstevníka za družstevníka, který bude spolu s ostatními náklady na výstavbu domu pravidelně splácet. Právě tato obava byla jednou z největších motivací, proč lidé v předchozích dekádách byty z družstevního bydlení hromadně vykupovali do osobního vlastnictví. V současnosti tak v družstvu bydlí asi pět procent populace. Iniciativa chce rozšířit podíl družstevníků na pětinu.
„Abychom se zbavili neplatícího člena a nahradili ho platícím, musíme udělat zhruba čtyřicet úkonů,“ uvedla Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Obavy z toho, že se člověk bude podílet na zajišťování platební morálky ostatních členů, neodrazuje jen případné zájemce o družstevní bydlení, ale limituje i banky. Ty si proto dnes velmi rozmýšlí financování družstev s méně než dvaceti byty. U takových se totiž rozpočítání dluhu neplatícího člena mezi ostatní už silně dotýká jednotlivých rodinných rozpočtů.
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Kromě posílení pravomocí družstva při jednání s neplatícím členem je podle autorů návrhu legislativních změn potřeba posílit i pravomoci měst. Současná podoba zákona totiž naprosto spravedlivě rozděluje mezi družstevníky vždy jeden hlas bez ohledu na to, zda takový družstevník drží jeden, dva, nebo více bytů.
To ale řadu měst od družstevní výstavby odrazuje, přestože ta je pro ně ve srovnání s dostupným nájemním bydlení v řadě případů výhodnější. Vzniká totiž riziko, že město umožní například vložením pozemku byty levně postavit, po pár letech ale nebude mít možnost ohlídat, aby se už za tržní ceny nerozprodaly na sekundárním trhu.
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„Neumožňuje nám to s městy pracovat jako s garantem,“ uvedla Veronika Marková, která má v České spořitelně na starosti oblast Sociálního bankovnictví a realitních obchodů. Ale ani cesta běžná u Společenství vlastníků jednotek, kdy se přepočítává síla hlasu vlastníka podle vlastnického podílu metrů, není pro nastartování hromadného vstupu měst do družstevního bydlení ideální.
„Menší obce si nechtějí nechávat více než půlku družstevních bytů,“ dodala expertka České spořitelny. Výsledná podoba zákona by tak měla městům umožnit, aby i po letech mohly být některé zásadní změny učiněny pouze s jejich souhlasem. „Družstvo je neziskovka. Negeneruje zisk, a díky tomu, je schopné přinést dostupné bydlení na trh,“ uvedla poradkyně představenstva ČSOB Martina Sieber.
Podle ní mohou města a obce prostřednictvím družstev, do kterých by vstupovalo jako zakládající člen, efektivněji ovlivňovat bytovou politiku a tvořit bydlení pro nedostatkové profese, seniory, nebo třeba efektivně bránit odlivu mladých lidí do velkých měst.
Kromě nižší ceny totiž družstevní bydlení přináší kvazivlastnický model, který je pro sepětí lidí s místem efektivnější než klasické nájemní bydlení. Existují přitom rozdílné cesty, kdy část družstev staví s výhledem, že i do budoucna zůstanou družstvem, nebo po splacení anuity převedou bydlení do osobního vlastnictví.
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Není to komunistický nápad
Model družstevního bydlení vznikl v Anglii v roce 1844 a řešil situaci, kdy se v prostředí průmyslové revoluce začal rozšiřovat rozdíl mezi růstem mezd a růstem cen nemovitostí, což prakticky kopíruje situaci, kterou evropské země zažívají i dnes. V České republice vzrostly ceny bytů za posledních deset let více než dvojnásobně. Kromě platů, které tempo nezvládají kopírovat, přestávají k nákupu bydlení stačit i dříve velmi oblíbené finanční produkty, kterými se právě bydlení v minulosti efektivně řešilo.
Po šesti letech stavebního spoření se objem naspořených peněz pohyboval zhruba na úrovni 139 tisíci korun v dnešních cenách. „Za to, když se dva složili, mohli mít akontaci na hypotéku pro koupi bytu. V devadesátých letech se za to dokonce dalo byt koupit. Dnes je to ale 3,1 procenta kupní ceny běžného bytu s výměrou 68 čtverečních metrů. A v Praze je to 1,6 procenta,“ uvedl Martin Vašek, jenž je šéfem ČSOB spořitelny a zároveň i Asociace stavebních spořitelen.
Stavební spoření tak lidé dnes využívají typicky na rekonstrukce, pro koupi bydlení už fakticky sloužit nemůže. Podobně devalvoval i státní příspěvek. Ten, kdyby měl být ve stejném poměru, musel by dnes dosahovat částky 16 tisíc korun.