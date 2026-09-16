Pokračování programu, který obcím umožnil vytvoření bytů například pro preferovaná povolání nebo přispěl k udržení mladých lidí v obci, bude rovněž směřovat k podpoře potřebných zaměstnání. „Ať už se bavíme o policistech, ať se bavíme o učitelích nebo seniorech, všechny tyto příjmové skupiny budou moci být podpořeny právě z těchto fondů na podporu nájemních bytů,“ uvedla na summitu dostupného bydlení ministryně.
První výzvu k příjmu žádostí o podporu vyhlásil předchozí kabinet v září 2024. Původně připravených sedm miliard korun se vyčerpalo za necelý rok. „Bylo uzavřeno 136 smluv v objemu 6,887 miliardy korun,“ uvedla Karolína Smetanová, mluvčí Státního fondu podpory investic (SFPI), který podporu rozděloval. Z necelých 7 miliard přitom na přímé dotace na vznik nájemních bytů připadlo 2,588 miliardy korun, zbylých 4,299 miliardy tvořily dlouhodobé zvýhodněné úvěry.
Podle průzkumu Komerční banky považuje pořízení vlastního bytu či domu za cenově dostupné jen sedm procent Čechů, kteří v současnosti vlastní bydlení nemají.