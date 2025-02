Byt v podkroví nad „sámoškou“. Vznikají pilotní projekty dostupného bydlení

Na barokním náměstí v Brozanech má nad samoobsluhou vyrůst jedno patro s menšími byty a navíc podkroví se čtyřmi většími byty s terasou. Finanční podpora pro dostupné bydlení přitom může pokrýt až 90 procent nákladů.

„Vzniknout má dvanáct až čtrnáct bytů. Bude se ještě řešit, jestli nám povolí změnu pozemků. Čtrnáct bytů bude, když změnu povolí,“ řekl MF DNES Matěj Görner ze studia Bosa Architekti, které za přeměnou stojí.

Tato velikost projektu je podle Státního fondu podpory investic (SFPI) ideálním řešením pro velkou část obcí, které dnes trpí nedostatkem obecních bytů. Nápad s přestavbou samoobsluh, případně půdních vestaveb ve školách, by mohl odstranit prohlubující se bytovou krizi. A to s poměrně nízkými náklady.

V regionech už zhruba půl roku fungují poradenská centra, která starostům pomáhají s vyhledáváním a vyhodnocováním projektů pro pořizování domů a bytů pro dostupné bydlení. Na ty následně obce mohou lákat lidi z profesí, jichž se jim nedostává.

Přestože většina obcí má v posledních desetiletích s výstavbou pramalé zkušenosti, množství shromážděných projektů v různé fázi rozpracovanosti překvapil. „Přes naše regionální centra evidujeme, že do aktuálního programu SFPI Dostupné nájemní bydlení se připravuje přes 500 projektů se stavebním povolením do konce roku 2025 s celkem 9 500 byty v odhadovaném objemu 27,7 miliardy korun. Největší zájem mají menší obce do deseti tisíc obyvatel, kde je zpravidla nízká nebo žádná nabídka privátních investorů,“ sdělil Filip Endal, ředitel Regionálních center SFPI.

Zmíněných téměř 28 miliard korun je čtyřnásobek maximální částky, kterou stát na dostupné bydlení uvolní. Oficiálně vláda přitom operuje jen s projekty za zhruba pět miliard, které jsou v přípravném procesu nejdále a jež kabinet představil veřejnosti minulý týden.

I ty ostatní jsou podle SFPI ve stavu, že získání stavebního povolení by bylo možné dosáhnout ještě letos. Na všechny se tak státní podpora nejspíš nedostane.

V úvodu zmíněná přístavba k samoobsluze by měla mít hotový projekt pro projednání stavebního povolení hotový do konce května. Celá stavba má stát 72 milionů korun bez daně, z nichž 25 až 30 procent by měla pokrýt dotace a dalších až šedesát procent zvýhodněná půjčka s jednoprocentním úročením, tedy nižším než inflace.

„Budova potřebuje zateplit a udělat minimálně novou otopnou soustavu. Je ze sedmdesátých let a topí se tam pánubohu do oken,“ uvedl starosta Brozan Václav Bešta. Jedním ze slabých prvků konstrukce je výrazně prosklený obchod. Výlohy jsou nyní z větší části zalepené fólií, neslouží tedy ani svému účelu a přitom jimi uniká velká část tepla.

Proměnou nicméně projde celý koncept samoobsluhy. V budoucnu má totiž „sámoška“ fungovat nepřetržitě s tím, že ve večerních a nočních hodinách bude bez obsluhy.

Podle Görnera je myšlenka těchto prodejen taková, že člověk přijde, otevře si dveře prostřednictvím platební karty, čím se zároveň identifikuje, a kartou také zaplatí. Po celou dobu nákupu přitom budou vnitřní prostory prodejny monitorovat kamery.

Kromě modernizace prodejny obec plánuje rekonstruovat i pět bytů, které se v objektu již nacházejí. S přístavbou tak bude ideálně k dispozici zmíněných čtrnáct bytů. Díky dotaci lze přitom vytvořit dostupné byty, sociální byty nebo startovací bydlení pro mladé nebo seniory. „Od toho se bude odvíjet výše dotace,“ dodal Bešta.