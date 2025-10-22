Byty za 60 miliard. Obce připravily nečekaně mnoho projektů bydlení

Schopnost starostů obcí po celém Česku připravit projekty dostupného bydlení překvapila nejen odborníky, ale hlavně státní kasu. Ta na obecní projekty zaměřené na výstavbu a nákup nemovitostí se zastropovanou výší nájemného vyčlenila do roku 2026 přibližně sedm miliard korun. Na poradenských centrech Státního fondu podpory investic (SFPI) už se ale sešly projekty za zhruba šest desítek miliard.

Nejde přitom o žádné chiméry. Velká část z nich má už podle ředitele SFPI Daniela Ryšávky potřebná povolení nebo je v nejbližších týdnech získá.

Na jaře fond například předpokládal, že během letoška by mohlo mít stavební povolení přes jedenáct tisíc takovýchto bytů po celé republice. Podle aktuálních čísel by připravených projektů k okamžité výstavbě bylo za zhruba 20 miliard korun. Kvůli několikanásobnému přečerpání navrhované sumy proto fond příjem dalších projektů pozastavil.

Způsob alternativního financování bytů, které by obce mohly přidělovat nově příchozím třeba z řad potřebných profesí, je jedním z hlavních úkolů.

