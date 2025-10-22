Nejde přitom o žádné chiméry. Velká část z nich má už podle ředitele SFPI Daniela Ryšávky potřebná povolení nebo je v nejbližších týdnech získá.
Na jaře fond například předpokládal, že během letoška by mohlo mít stavební povolení přes jedenáct tisíc takovýchto bytů po celé republice. Podle aktuálních čísel by připravených projektů k okamžité výstavbě bylo za zhruba 20 miliard korun. Kvůli několikanásobnému přečerpání navrhované sumy proto fond příjem dalších projektů pozastavil.
Způsob alternativního financování bytů, které by obce mohly přidělovat nově příchozím třeba z řad potřebných profesí, je jedním z hlavních úkolů.