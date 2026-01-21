„Ceny pořád rostou a čekáme, kdy to skončí. Jedním z faktorů je, že neroste nabídka,“ uvedl majitel společnosti Trigema Marcel Soural. Přestože se v hlavním městě prodalo 7 800 bytů, což je meziročně o osm procent více, stále je to málo a poptávka výrazně převyšuje nabídku na trhu.
Zmiňovaná výjimka v podobě Prahy 9 tento fakt nijak nenarušuje, spíše naopak jej posiluje. „V Praze 9 se nejvíce staví, cenová úroveň je tam o 10 až 15 procent nižší,“ uvedl majitel společnosti Central Group Dušan Kunovský s tím, že nižší cena je způsobená vyšší nabídkou v lokalitě, a tedy i větší konkurencí.
|
Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným
Oblast Vysočan, Proseka nebo například části Libně vloni tvořila 26 procent celkových prodejů nových pražských bytů. Celkově šlo o více než dva tisíce prodaných bytů. To podle Sourala v praxi představuje vlastní trh, který se od ostatních městských částí odtrhl a je možné zde vidět nabídky i o čtvrtinu nižší, než je běžné v rámci pražského průměru.
Kromě převisu poptávky zvyšuje ceny bytů i růst cen stavebních prací a materiálů. „Vše na co sáhneme je ve srovnání s loňskem dražší,“ uvedl ředitel Skanaska Residential Petr Michálek. Růst nákladů na výstavbu už vedl k tomu, že developer Central Group o rok posunul zahájení nových stavebních projektů o rok. Její majitel Kunovský zopakoval, že si od odkladu slibuje vytvoření tlaku na stavební firmy, který by vedl alespoň k desetiprocentní redukci nákladů.