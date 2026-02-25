V konečných cenách byla Praha i loni tradičně nejdražší, nezaznamenala ale nejvyšší tempo zdražování. To vykazují jiná města, která se zvedají z původně nižší cenové hladiny. Konkrétně Ústí nad Labem a Ostrava, kde například cena panelového bytu vyskočila podle dat společnosti Flat Zone o zhruba čtvrtinu.
Roste i průměrná výše hypotéky, kterou si lidé na pořízení bydlení berou. V současnosti je to 4,5 milionu. „V roce 2020 šlo ještě o 2,6 milionu korun,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Růst výše hypotéky podle něj není dán tím, že by si lidé pořizovali kvalitnější bydlení, ale odráží růst cen.
Průměrná cena novostaveb se na konci loňského roku vyšplhala podle dat sesbíraných ve všech tuzemských regionech na bezmála 140 tisíc korun za čtvereční metr. To v meziročním srovnání představuje jedenáctiprocentní zvýšení.
O stejném cenovém růstu hovořily i nedávné statistiky pražských developerů. Podle dat trojice firem Skanska, Central Group a Trigema se prodejní ceny nových bytů v metropoli vyšplhaly na průměrných 174 tisíc korun. Koupě běžného pražského bytu vyšla na 11,6 milionu korun.
U cen starších bytů podle Bankovní asociace záleží na tom, z jakého materiálu je nosná konstrukce. U cihlových domů se průměrné ceny pohybují kolem 80,6 tisíc korun za metr, u panelových domů je to o zhruba deset tisíc za metr méně. Výrazně ovšem záleží na lokalitě.
Například starší byty v Praze jsou trojnásobně dražší v porovnání s malými městy pod deset tisíc obyvatel. U rodinných domů je tento poměr dokonce čtyřnásobný. S velikostí aglomerace se tyto cenové nůžky přivírají. Rozdíl mezi metropolí a krajskými městy je už jen dvojnásobný.
„Počty prodaných rodinných domů v Praze jsou marginální,“ uvedl jednatel společnosti Flat Zone Milan Roček. Doplnil, že v metropoli se prodávají především byty. To ale není jediné specifikum. Jde také o jediný trh, kde nabídka nových bytů poklesla, zatímco jinde v Česku vzrostla. I to je jeden z faktorů, proč bydlení zdražuje. „Praha je trh, který zásadně ovlivňuje cenovou hladinu,“ uzavřel Roček.