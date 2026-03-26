Samosprávy kritizují novelu stavebního zákona, vadí třeba výjimky z dokumentace

Tomáš Cafourek
  14:02
Mezi zástupci samospráv a profesních sdružení se šíří kritika chystané novely stavebního zákona. Ten má centralizovat stavební úřady a zrychlit zejména chybějící bytovou výstavbu. Podle kritiků je ale novela připravovaná v časovém presu a v řadě detailů problematická.
ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jedním z kontroverzních bodů jsou výjimky z takzvané plánovací dokumentace, které novela zákona umožňuje, a které by umožnily změny ve schválené podobě územních plánů na základě dohody mezi vedením obce a developerem. „Starosta s developerem si může odsouhlasit, že něco učiní a nemusí to s nikým projednat. Tady se podle mě dostáváme do velice korupčního prostředí,“ uvedl na konferenci svolané Sdružením místních samospráv předseda Asociace pro urbanismus a plánování Petr Durdík.

Podle zástupců samospráv přitom může jít i o zásadní změny proti územnímu plánu, výšky povolených staveb, jejich vybavenosti, nebo účelu. „Příkladem může být věc, kterou teď řešíme na Praze 6. Investor stavěl v území, které je územním plánem určeno pro výstavbu vysokoškolských kolejí a takto byl objekt zkolaudovaný. Nyní by to ale chtěl rekolaudovat na bydlení,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje investic Prahy 6 Roman Vodný.

Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský

Podle něj je rizikové zejména to, že k takovýmto změnám nebude podle aktuální podoby novely zákona nutné projednání na zastupitelstvu obce, ale jen na radě, jejíž jednání jsou veřejnosti nepřístupná.

Snahu nového kabinetu o urychlení výstavby naopak podpořil předseda Komory architektů Jan Kasl. „Současný stav je nefunkční. Myslíme si, že zákon jde správným směrem,“ uvedl Kasl s tím, že nově vzniklému kabinetu by rovněž odpustil, že novelu připravuje bez účasti odborné veřejnosti a standardního připomínkovacího procesu.

Přijetí novely se kabinet snaží urychlit tak, aby začala platit už od letošního léta. To vedlo ke zkrácení některých navrhovaných termínů. Například pro prostudování nejaktuálnější podoby návrhu, který je předkládán jako komplexní pozměňující návrh, a oficiálně předložení připomínek, byly původně stanoveny čtyři dny včetně víkendu, což jako neobvyklé označil například předseda České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Robert Špalek.

Zákon má urychlit stavby. A co lidé s kočárkem? zajímalo poslankyni

Dalším z kritizovaných bodů je návrh na zrychlení výstavby omezením práva na odvolání. Zjednodušeně řečeno by tak u staveb s rozsahem plochy nad 10 tisíc čtverečních metrů a s převažující funkcí bydlení bylo závazné jediné úřednické rozhodnutí a případný stěžovatel by se nemohl obrátit k nadřízenému úřadu, ale musel by rovnou k soudu.

„Záměr je u strategických staveb zkrátit extrémně dlouhé povolovací procesy, které se dnes často vrací mezi instancemi a trvají roky. Kontrola rozhodnutí zůstává zachována, ale přesouvá se přímo na nezávislý soud, což proces zrychlí a zpřehlední,“ vysvětlila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Podle úřadu, který má problematiku výstavby a dostupného bydlení v gesci, nemá jít o opatření omezující práva lidí, ale o eliminaci zbytečných průtahů u klíčových projektů.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

ilustrační snímek

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Největší dodavatel v ČR, společnost innogy, na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun. Úpravu...

26. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:07

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Co znamená výkup podílu nemovitosti a kdy dává smysl?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Výkup podílu nemovitosti je převod ideálního spoluvlastnického podílu (např. 1/2, 1/3) na jiného spoluvlastníka nebo na třetí osobu, za který prodávající obdrží finanční plnění. V praxi jde o řešení...

26. března 2026  10:20

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

Zájezdy a letenky kvůli cenám ropy zdraží. Může se to dotknout i těch zaplacených

Premium
ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě rozkolísal trhy s ropou a prudce zvedl cenu leteckého paliva. Vyšší náklady se české cestovní kanceláře zatím snaží pokrýt z vlastních zdrojů. Připouštějí ale, že pokud...

26. března 2026

Záškrt se vrátil kvůli neočkovaným dětem. Na povinné vakcinaci trváme, říká Vojtěch

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hájil v Rozstřelu zachování povinného dětského očkování, připustil debatu o budoucím slučování zdravotních pojišťoven a otevřeně promluvil o svém vztahu s Andrejem...

26. března 2026

Je to klíč k úspěchu u přijímaček i praktické pro život, co je to? Počítání obvodu a obsahu

Premium
ilustrační snímek

Učitel: „Jak zní Pythagorova věta?“ Žák: „Velmi přesvědčivě, nebudu ji zpochybňovat.“ Pravidlo slavného řeckého filozofa je u přijímaček základ. Pojďte ukázat, že ho skvěle ovládáte.

26. března 2026

Drahá ropa prodražuje stavby. Hrozí, že nebude asfalt nebo polystyren

Na dálnici D1 nyní dělníci opravují úsek mezi Tištínem a Vrchoslavicemi na...

Vysoké ceny paliv netrápí jen řidiče nebo kamionové dopravce. Začínají se propisovat i do celé řady průmyslových odvětví a stavebních prací. Skokový nárůst cen nafty se projevil například na...

26. března 2026

Rusko zahájilo na Ukrajině jarní ofenzivu. Provází ji dramatické ztráty z vlastních řad

Premium
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje...

Rusko zahájilo na východě Ukrajiny jarní ofenzivu. S pomocí desítek tanků a obrněných vozidel a se zapojením velkého množství pěchoty se nyní snaží znovu prolomit ukrajinský „pevnostní val“ a dobýt...

26. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nezbývá než čekat. Ojetiny mířící na Blízký východ se k zákazníkům zatím nedostanou

Válka na Blízkém východě komplikuje byznys napříč obory, výjimkou není ani...

Válka na Blízkém východě má negativní důsledky i daleko za hranicemi tohoto regionu. Komplikace řeší obchodníci s ojetými auty v Japonsku a Jižní Koreji. Původně chtěli auta z Asie vyvézt loděmi, do...

25. března 2026

Google a Meta jsou odpovědné za závislost na sítích a zaplatí, rozhodla porota v USA

Ilustrační snímek

Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné tři miliony dolarů (63,4 milionu...

25. března 2026  19:49

