Už samotný požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou definuje české ministerstvo průmyslu a obchodu jako stavbu bez jakýchkoli lokálních emisí a jejíž spotřeba je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
To fakticky znamená masivní zateplení ze stran, od země i shora, vzduchotěsnost kvůli únikům tepla, rekuperací pro optimální větrání a vytápění ideálně spojením solárních panelů s tepelným čerpadlem.
Zpracování evropské taxonomie do prostředí České republiky je práce České rady pro šetrné budovy (CZGTBC) , která po dvou letech představila její aktualizovanou verzi.
„Není to právně vymahatelné, je to metodická příručka a její úspěch bude záležet na tom, kolik subjektů jí bude používat,“ uvedla Hana Mužátková viceprezidentka Komory Auditorů ČR. Na druhou stranu jak ona, tak i další experti z finančních institucí a státní správy vznik této příručky ocenili.
„Je to důležité i z pohledu greenwashingu, kdy vnímáme, kolik se okolo nás objevuje různých prohlášení, že jsou projekty udržitelné, že jsou v souladu s evropskou taxonomií. Doposud si mohl každý taxonomii vykládat po svém,“ uvedla manažerka udržitelnosti a inovací ve společnosti Skanska Property Eva Nykodymová. Výklad podle ní pomůže třeba bankám poznat, který projekt zelená pravidla skutečně splňuje a který nepřekročil hranici zmiňovaného greenwashingu a na zelený projekt si pouze hraje.
Zelená povinnost
Kromě dobrovolného plnění přísnějších zelených kritérií, na základě kterých mohou stavební investoři získat výhodnější financování nebo ulovit klienta s přísnějšími nároky na plnění ekologických a sociálních pravidel (ESG), vzniká na ministerstvu průmyslu a obchodu závazná podoba toho, jaké stavby bude v nejbližších letech vůbec možné postavit.
Zákon, podle kterého by se měly definovat bezemisní budovy, by měl jít v nejbližší době do meziresortního připomínkového řízení. To by podle ředitelky odboru energetické účinnosti a úspor Nathalie Markové mělo proběhnout ideálně během letošního července a srpna. Nové budovy budou muset být povinně bezemisní od roku 2030, přísnější povinnost v podobě dřívějšího plnění už od roku 2028 budou mít veřejné budovy.
Obecně má jít o budovy bez lokálních emisí a s velice nízkou energetickou spotřebou. Jaké konkrétní limity budou muset splňovat, to si může každý členský stát stanovit s tím, že ale pro všechny platí finální závazek v podobě snížení emisí CO2 o 55 procent k roku 2033 a bezemisní společnosti v roce 2050.
Zdržení v podobě stále neexistujících parametrů opakovaně kritizovali developeři s tím, že při stávající délce povolovacího procesu už nyní potřebují znát parametry budov, které budou po roce 2030 stavět. Jen z předběžných informací předpokládají, že požadavky na bezemisnost zvýší stavební náklady bytových domů o 15 až 20 procent.
Přestože soulad s evropskou taxonomií není na rozdíl od uvedené bezemisnosti povinný, Česká rada pro šetrné budovy upozorňuje, že nemovitosti, které požadavky nesplní, budou mít v budoucnu horší přístup k financování a nižší investiční atraktivitu. Pro banky a investory se taxonomie EU stává nástrojem pro systematické posuzování rizika a dlouhodobé hodnoty aktiv. Vedle ekonomické návratnosti se do rozhodování promítají parametry jako energetická náročnost, fyzická a přechodová klimatická rizika nebo kvalita a auditovatelnost ESG dat,“ uvedl manažer poradenství v oblasti klimatických rizik udržitelnosti EY Jakub Vít.
Přísnější požadavky přitom taxonomie stanovuje na větší budovy. Konkrétně u novostaveb jde o budovy větší než pět tisíc metrů čtverečních podlahové plochy. U těch budou požadovány zkoušky vzduchotěsnosti a výpočet potenciálu globálního oteplování v rámci celého životního cyklu.
Přísné nároky jsou kladeny i na opětovné využití stavebního materiálu. Podle CZGBC by až 70 procent odpadu vzniklého demolicí takovéhoto objektu mělo být připraveno k opětovnému využití nebo k recyklaci. V součinnosti ale využití recyklovaného materiálu, přestože k dispozici je, naráží na neochotu investorů tento materiál až na výjimky ve svých projektech využívat.