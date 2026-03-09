Dynamika trhu s byty zpomaluje. Největší nárůsty cen jsou pryč, říká banka

Tomáš Cafourek
  15:25
Největší nárůsty zažíval trh s bydlením v prvním kvartálu loňského roku. Mezikvartálně tehdy ceny bytů povyskočily o 3,7 procenta. Vyplývá to z indexu bydlení, který pravidelně sestavuje ČSOB. Zbylá čtvrtletí už měla klesající dynamiku cenového nárůstu. Podle výkonného ředitele ČSOB stavební spořitelny Martina Vaška tak je zřejmě období největšího skokového zdražování pryč.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Vlach, spolupracovník iDNES.cz

„Dynamika mírně zpomaluje. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme se dostali na 2,7 procenta. I v právě probíhajícím prvním kvartálu vidíme, že dynamika se stále utlumuje,“ uvedl Vašek. To neznamená, že by během roku ceny nemovitostí nerostly, tempo se ale zřejmě sníží.

Ještě před vypuknutím války v Íránu tak vedení ČSOB předpokládalo růst cen mezi pěti a deseti procenty. V současné chvíli je predikce složitější, protože je otázkou, jak se v horizontu měsíců do cen nemovitostí promítne zvýšená cena paliv, která aktuální fázi střetů provází.

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

V Česku se loni podle dat společnosti Flatzone, prodalo na 80 tisíc nemovitostí určených k bydlení. V tomto čísle jsou zahrnuty jako nové, tak i staré byty a rodinné domy v celé republice. Meziročně to představuje zhruba jedenáctiprocentní růst. „Dostali jsme se na rekordní počet transakcí za několik posledních let. Značí to, že se trh velmi oživil,“ uvedl výkonný ředitel Vít Soural. Jedním z důvodů je skutečnost, že si lidé zvykli na výši úrokové míry a rozeběhlo se tak opět financování bydlení formou hypoték.

Značné rozdíly mezi kraji

Ceny novostaveb v Praze dosáhly loni zhruba 175 tisíc korun za čtvereční metr, průměr ceny novostaveb za celou ČR dosáhl 139 tisíc korun. Mezi kraji ale panují značné rozdíly. Například v Karlovarském je průměrná cena 88 tisíc korun za metr a na Vysočině 86 tisíc za metr čtvereční.

U starších staveb se v Praze čtvereční metr prodával v cihlových domech na úrovni 160 tisíc korun, v těch panelových pak za průměrnou cenu 130 tisíc korun. Pokud se u starších paneláků odečte Praha, vycházejí ceny čtverečního metru v secondhandových prodejích panelových bytů zhruba poloviční.

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Na rozdíl od opatrného optimismu ČSOB, Soural nepředpokládá, že by se v nejbližší době mělo tempo zdražování novostaveb i staršího bydlení zpomalovat. „Máme tu síly, které ceny tlačí nahoru. To je například nový kapitál ze strany institucionálních investorů,“ uvedl. Podíl těchto investorů na projektech mezi roky 2024 a 2025 vzrostl o 10 procentních bodů. Tito investoři tak vloni koupili zhruba čtvrtinu nově postavených kapacit. Tlak podle něj poroste v souvislosti s tím, že do bydlení budou více investovat například penzijní fondy.

Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Dynamika trhu s byty zpomaluje. Největší nárůsty cen jsou pryč, říká banka

V prostoru zvaném Vlněna kousek od brněnského hlavního nádraží sídlily od 19....

Největší nárůsty zažíval trh s bydlením v prvním kvartálu loňského roku. Mezikvartálně tehdy ceny bytů povyskočily o 3,7 procenta. Vyplývá to z indexu bydlení, který pravidelně sestavuje ČSOB. Zbylá...

9. března 2026  15:25

Cena plynu obnovila prudký růst, rekord z roku 2022 zatím nepadl

ilustrační snímek

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě v pondělí obnovila prudký růst. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc se přechodně dostal až...

9. března 2026  12:53

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země...

9. března 2026  12:22

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Kyberbezpečnost jsou: zleva Monika Mareková...

Nová legislativa zaměřená na kyberútoky klade důraz na technologie i na hlídání bezpečnosti z nejvyšších pater firem. V iDNES Lounge na toto téma debatovali Monika Mareková, advokátka specializující...

9. března 2026

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Vinařství mění strategii, přibývá odolných odrůd. Nejrozšířenější je Pálava a Merlot

ilustrační snímek

Česká vinařství mění strategii. Nové hektary nepřibývají, ale přibývá odolných odrůd i investic do obnovy vinic. Data za rok 2025 ukazují posun od rozšiřování ploch k jejich cílené přestavbě....

8. března 2026

Pobyt jako divadelní představení. V Kjótu otevřeli jeden z nejdražších hotelů v zemi

Hotel se nachází v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, někdejšího centra...

Ve čtvrtek se v japonském Kjótu v čtvrti Gion otevřel nový luxusní hotel jménem Imperial. Má jen 55 pokojů v sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nachází se přímo v areálu divadla Gion Kobu...

8. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

ilustrační snímek

Skokové zdražení paliv vyvolané konfliktem na Blízkém východě vyhnalo německé řidiče za levnějším tankováním do sousedních zemí. Na čerpacích stanicích v Česku a Polsku výrazně ušetří, což neuniklo...

8. března 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.