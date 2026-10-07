Jeden jako druhý? Trh s byty hledá originalitu, uniformní domy už netáhnou

„Děláme to tak poslední tři roky. Před tím jsme měli dvorní architekty, ale takto už to nemůže fungovat,“ řekl iDNES.cz generální ředitel Geosan Development Radoslav Rachač. Podle něj se tak výstavba bytových domů bez výraznější vnější architektury daří jen v nižším cenovém segmentu nebo v kategorii takzvaného dostupného nájemního bydlení, kterou teď kvůli rozevírání nůžek mezi platy a cenou nemovitostí prosazují municipality i části soukromého sektoru.
Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze
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Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
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V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...
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Že je Ryzlink vlašský kyselý a Pálava sladká? To už dávno neplatí. Vinařství Volařík s enologem Ondřejem Tichým letos obhájilo titul Vinař roku a velkou roli v jeho vítězné kolekci opět sehrál...
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Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově...
Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
Místo jednání o mzdách jim řekli, že Baťa zavírá. V továrně znají termíny propouštění
Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března. V tiskové zprávě to sdělili zástupci...
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Společnost McDonald’s čelí u federálního soudu v Chicagu žalobě. Ta fastfoodový řetězec viní z toho, že prostřednictvím cenového systému využívajícího umělou inteligenci nezákonně koordinuje ceny v...
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Moskva se uprostřed války s Ukrajinou zoufale snaží zajistit si dostatečné zásoby paliva. V červenci a srpnu letošního roku do ruských přístavů doputovalo více než 150 000 tun paliva z Jižní Koreje....
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Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím
Růst cen v září v meziročním porovnání zrychlil. Podle předběžného odhadu statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta, především kvůli zdražování energií, služeb a alkoholických nápojů.
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