Přednostní zacházení. Byty budou mít stejnou prioritu jako dálnice

Tomáš Cafourek
Vedle prací na další změně stavebního zákona se chystá nastupující kabinet otevřít i takzvaný zákon o liniových stavbách. Ten v minulosti řešil podstatné zjednodušení povolování u dálnic a dalších staveb ve veřejném zájmu a následně do jeho působnosti přibyly i významné energetické stavby. Nyní by se mezi stavby veřejného zájmu měly počítat i velké developerské projekty.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Chtěli bychom otevřít zákon o liniových stavbách, kam bychom chtěli mezi strategické stavby zahrnout i stavby pro hromadné bydlení,“ uvedla Zuzana Schwarz Bařtipánová, kterou ANO navrhuje na post ministryně pro místní rozvoj.

Týkat se to má velkých developerských projektů přesahujících deset tisíc metrů hrubé podlahové plochy, což v průměru odpovídá velkým bytovým domům s průměrně dvěma sty byty. Ty budou mít nově statut veřejného zájmu.

Starý nápad na scéně

Cílem liniového zákona bylo zkrátit povolovací proces u vybraných staveb až o tři roky, mimo jiné podstatným zjednodušením vyvlastňování pozemků. Velmi stručně jde o to, že investor může nejprve začít na cizím pozemku stavět a až následně řešit majetkoprávní vypořádání.

„Vyvlastňovací režim u bytových projektů nebude, nepočítá se s ním ani v novém stavebním zákoně,“ řekla iDNES.cz Zuzana Schwarz Bařtipánová. Zbylá zrychlení, která mohou využít investoři při přípravě nových kolejí, dálnic nebo plynovodů však podle ní využít půjdou.

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

V první řadě půjde o možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. Výhodou, která u dopravních staveb uloupla řadu měsíců při přípravě, je i skutečnost, že namísto běžných stavebních úřadů začal tyto stavby povolovat Dopravní a energetický regulační stavební úřad. Ten by měl být nově využit jako základ pro vytvoření takzvaného centrálního úřadu rozvoje bydlení a sloužit tak všem stavebníkům bez rozdílu.

Nová vláda se totiž vrací k nápadu bývalé ministryně Kláry Dostálové na sjednocení roztříštěné sítě stavebních úřadů do jednoho, který se původně pracovně označoval jako superúřad.

Po přechodném období, kdy kabinet premiéra Petra Fialy takovouto centralizaci odmítal, se nápad vrací ještě v silnější podobě. Vedle úředníků z obcí by totiž nový úřad měl sdružovat i velkou část dotčených orgánů státní správy. To má podle Bařtipánové proces získávání povolení zrychlit a předejít úřednickému ping-pongu při vyřizování stanovisek dotčených orgánů.

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Zjednodušení by alespoň podle slibů nastupujícího kabinetu mělo dosáhnout toho, že projekty jednou schválené v územním plánu by již nebylo nutné znovu posuzovat, pokud se jejich parametry nezmění.

Výjimku ze zapojení dotčených orgánů do jediného stanoviska budou mít například hasiči u rizikových staveb nebo památkáři v památkových zónách. Pod centrální správou superúřadu bude čtrnáct úřadů rozvoje kraje, které budou sídlit v krajských městech. Další úrovní je pak 205 územních pracovišť v rámci obcí s rozšířenou působností.

Bydlení s maximální předností

Samotné obce tím ztratí vliv na povolování staveb, čímž má být vyřešena i problematika sporů o podjatost úředníků, která řadu projektů zastavila a poslala k vyřešení úředníkům do jiného kraje. Na druhou stranu ale budou obce mít mnohem silnější slovo při kreslení územního plánu a prosazování jeho důsledného plnění.

„Právo obce na rozvoj území bude uznáno jako veřejný zájem, což znamená, že dotčené orgány musí toto právo respektovat jako ostatní veřejné zájmy,“ uvedla Bařtipánová. Fakticky tak má mít rozvoj vysokou prioritu a bude moci být v územním plánování odmítnut výjimečně, a to pokud nelze zájmy řešit podmínkami nebo kompenzacemi, upřesnila kandidátka na post ministryně pro místní rozvoj.

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Na zrychlení územního plánování začali úředníci ministerstva intenzivně pracovat ještě pod vedením dosluhujícího ministra Petra Kulhánka. V současnosti totiž vypracování nového územního plánu trvá obci nebo menšímu městu běžně pět až šest let, v případě většího města může jít o práci na dvanáct let. V takovémto režimu nejde efektivně plánovat ani výstavbu například bytů, ani lákat potenciální investory a zaměstnavatele do českých regionů. Vzhledem ke střídání vládních garnitur je však otázka, kolik z rozpracovaných změn zůstane i po nástupu nového kabinetu.

Nejsilnější strana nastupující vlády (ANO) před volbami mluvila o výhledovém zrušení ministerstva a přesunutí jeho agend na jiné resorty, zejména na resort průmyslu a obchodu. Tuto změnu při setkání s Bařtipánovou při kolečku jednání s kandidáty na ministerské posty nevítal ani prezident republiky Petr Pavel.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Dobročinné projekty opět usilují o podporu v programu ČSOB

Advertorial
Jeden z projektů - Dravci v srdci - je zaměřen na falkoniterapii, tedy...

Podzimní vlna programu ČSOB pomáhá regionům je tu. Napříč Českem se 75 dobročinných projektů snaží získat podporu veřejnosti i banky. Stačí jediný dar, který může proměnit dobré úmysly v realitu, ať...

8. prosince 2025

Trh nebo samosběr. V obchodech válcuje českou produkci česnek ze Španělska

Premium
ilustrační snímek

Podíl českého česneku už neroste, i kvůli cenám v řetězcích převažuje dovoz ze Španělska. Pěstitel českého česneku utrží za kilogram aromatických cibulek mezi 95 a 130 korunami. Přitom na pultech...

8. prosince 2025

Přednostní zacházení. Byty budou mít stejnou prioritu jako dálnice

ilustrační snímek

Vedle prací na další změně stavebního zákona se chystá nastupující kabinet otevřít i takzvaný zákon o liniových stavbách. Ten v minulosti řešil podstatné zjednodušení povolování u dálnic a dalších...

8. prosince 2025

Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí....

7. prosince 2025  18:53

Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Apartmán Residence aerolinek Etihad

Letecké společnosti po celém světě zvyšují investice do nejluxusnějších částí svých letadel. Cílem je nabídnout větší sedadla, kvalitnější gastronomii a více soukromí. Podle dopravců se tyto výdaje...

7. prosince 2025

Zákaz spalovacích motorů se může zmírnit, Brusel chystá změny pravidel

Montážní linka v mladoboleslavské Škodě Auto. Ilustrační snímek

Evropská komise zvažuje, že už 16. prosince představí nový balík opatření na podporu automobilového průmyslu. Podle informací agentury Reuters má jeho součástí být i změkčení plánovaného zákazu...

7. prosince 2025  16:14

Hotovost je stále třeba. Češi v ní vidí pojistku v případě výpadku elektřiny

Ilustrační snímek

Češi sice rádi platí bezhotovostně, ale bez bankovek a mincí se stále neobejdou. Přes šedesát procent Čechů uvedlo, že je rozhodně pro zachování hotovosti. Slouží podle nich jako záloha třeba pro...

7. prosince 2025

Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

Ještě relativně nedávno sloužil Nomadic na Seině jako plovoucí diskotéka.

Ruská agrese na Ukrajině a obecná geopolitická nejistota nutí Evropu investovat do obrany. Z těchto investic profitují i britské loděnice, které v posledních měsících získávají nové zakázky. Pro...

7. prosince 2025

Ropy je příliš mnoho. Kdo jsou vítězové a poražení?

ilustrační snímek

Ceny ropy klesají a obchodníci s touto surovinou počítají přebytky na trhu. Poprvé od roku 2020 se očekává výrazná nadprodukce. Letos globální nabídka převýší poptávku o 2,4 milionu barelů denně,...

7. prosince 2025

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

7. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oblečení, kosmetika i hazard. Jaké výdaje tajíme před svými partnery

ilustrační snímek

Více než polovina Britů někdy skrývala před partnerem své útraty. Tajně nakupují oblečení, kosmetiku nebo utrácejí za hazardní hry. Mlžení kolem příjmů a výdajů není cizí ani Čechům.

7. prosince 2025

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Elon Musk (20. ledna 2025)

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku právě na X. Kvůli nedostatečné...

6. prosince 2025  19:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.