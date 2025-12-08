„Chtěli bychom otevřít zákon o liniových stavbách, kam bychom chtěli mezi strategické stavby zahrnout i stavby pro hromadné bydlení,“ uvedla Zuzana Schwarz Bařtipánová, kterou ANO navrhuje na post ministryně pro místní rozvoj.
Týkat se to má velkých developerských projektů přesahujících deset tisíc metrů hrubé podlahové plochy, což v průměru odpovídá velkým bytovým domům s průměrně dvěma sty byty. Ty budou mít nově statut veřejného zájmu.
Starý nápad na scéně
Cílem liniového zákona bylo zkrátit povolovací proces u vybraných staveb až o tři roky, mimo jiné podstatným zjednodušením vyvlastňování pozemků. Velmi stručně jde o to, že investor může nejprve začít na cizím pozemku stavět a až následně řešit majetkoprávní vypořádání.
„Vyvlastňovací režim u bytových projektů nebude, nepočítá se s ním ani v novém stavebním zákoně,“ řekla iDNES.cz Zuzana Schwarz Bařtipánová. Zbylá zrychlení, která mohou využít investoři při přípravě nových kolejí, dálnic nebo plynovodů však podle ní využít půjdou.
|
Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli
V první řadě půjde o možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. Výhodou, která u dopravních staveb uloupla řadu měsíců při přípravě, je i skutečnost, že namísto běžných stavebních úřadů začal tyto stavby povolovat Dopravní a energetický regulační stavební úřad. Ten by měl být nově využit jako základ pro vytvoření takzvaného centrálního úřadu rozvoje bydlení a sloužit tak všem stavebníkům bez rozdílu.
Nová vláda se totiž vrací k nápadu bývalé ministryně Kláry Dostálové na sjednocení roztříštěné sítě stavebních úřadů do jednoho, který se původně pracovně označoval jako superúřad.
Po přechodném období, kdy kabinet premiéra Petra Fialy takovouto centralizaci odmítal, se nápad vrací ještě v silnější podobě. Vedle úředníků z obcí by totiž nový úřad měl sdružovat i velkou část dotčených orgánů státní správy. To má podle Bařtipánové proces získávání povolení zrychlit a předejít úřednickému ping-pongu při vyřizování stanovisek dotčených orgánů.
|
Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi
Zjednodušení by alespoň podle slibů nastupujícího kabinetu mělo dosáhnout toho, že projekty jednou schválené v územním plánu by již nebylo nutné znovu posuzovat, pokud se jejich parametry nezmění.
Výjimku ze zapojení dotčených orgánů do jediného stanoviska budou mít například hasiči u rizikových staveb nebo památkáři v památkových zónách. Pod centrální správou superúřadu bude čtrnáct úřadů rozvoje kraje, které budou sídlit v krajských městech. Další úrovní je pak 205 územních pracovišť v rámci obcí s rozšířenou působností.
Bydlení s maximální předností
Samotné obce tím ztratí vliv na povolování staveb, čímž má být vyřešena i problematika sporů o podjatost úředníků, která řadu projektů zastavila a poslala k vyřešení úředníkům do jiného kraje. Na druhou stranu ale budou obce mít mnohem silnější slovo při kreslení územního plánu a prosazování jeho důsledného plnění.
„Právo obce na rozvoj území bude uznáno jako veřejný zájem, což znamená, že dotčené orgány musí toto právo respektovat jako ostatní veřejné zájmy,“ uvedla Bařtipánová. Fakticky tak má mít rozvoj vysokou prioritu a bude moci být v územním plánování odmítnut výjimečně, a to pokud nelze zájmy řešit podmínkami nebo kompenzacemi, upřesnila kandidátka na post ministryně pro místní rozvoj.
|
První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok
Na zrychlení územního plánování začali úředníci ministerstva intenzivně pracovat ještě pod vedením dosluhujícího ministra Petra Kulhánka. V současnosti totiž vypracování nového územního plánu trvá obci nebo menšímu městu běžně pět až šest let, v případě většího města může jít o práci na dvanáct let. V takovémto režimu nejde efektivně plánovat ani výstavbu například bytů, ani lákat potenciální investory a zaměstnavatele do českých regionů. Vzhledem ke střídání vládních garnitur je však otázka, kolik z rozpracovaných změn zůstane i po nástupu nového kabinetu.
Nejsilnější strana nastupující vlády (ANO) před volbami mluvila o výhledovém zrušení ministerstva a přesunutí jeho agend na jiné resorty, zejména na resort průmyslu a obchodu. Tuto změnu při setkání s Bařtipánovou při kolečku jednání s kandidáty na ministerské posty nevítal ani prezident republiky Petr Pavel.