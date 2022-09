Inspekce bude blokovat weby nabízející nebezpečné potraviny. Umožní to novela

„První zablokování můžeme očekávat v průběhu nejbližších několika týdnů, maximálně pár měsíců. Už nyní shromažďujeme tipy, nicméně musíme počkat, až zákon nabude účinnost a budeme moci celý proces rozjet,“ sdělil ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Martin Klanica.

Podle něj to zlepší tržní prostředí a zejména ochrání spotřebitele. „U fyzických provozoven můžeme zasáhnout, uzavřít je a zákazníky vůbec nevystavit rizikové situaci. V internetovém prostředí jsme měli doposud pouze možnost na problém upozornit,“ srovnal ředitel.

Zakázat bude možné ty portály, které na webu nabízí nebezpečné potraviny nebo publikuje obsah závažně porušující právní předpisy. „Blokaci nařídíme, portál zařadíme do speciálního seznamu. Samotné zablokování musí provést všichni poskytovatelé služby přístupu k internetu v České republice do 15 dnů od uvedení na seznam,“ doplnil Klanica.

Seznam bude zveřejněný na stránkách a v aplikaci Potraviny na pranýři, který provozuje právě SZPI. „Už tři roky v Potravinách na pranýři informujeme o rizikových webech, kde spotřebitele varujeme před e-shopy závažně porušujícími právní předpisy Česka a Evropské unie, jenže dosud jsme vůči nim nemohli rázněji zakročit,“ vysvětlil Klanica.

Postihu neujdou ani zahraniční weby

Aktuálně je v seznamu rizikových webů uveden třeba ten, který nabízí přípravek Fiocard. O něm se na stránkách tvrdí, že normalizuje krevní tlak a používá řadu nepodložených lékařských a zdravotních tvrzení. Ve skutečnosti však nejde o registrovaný léčebný přípravek v Česku. A podle Potravin na pranýři jde pravděpodobně o doplněk stravy. Dalším případem je web, který v sekci víno v rozporu se zákonem nabízí aromatizované vinné nápoje.

Očekává se, že překryv mezi portály zařazenými na seznam rizikových stránek a těch webů, které budou skutečně zablokovány, bude velký. Kde je hranice a jak budou při prokazování nebezpečnosti portálu inspektoři postupovat, nechtěl Klanica z taktických důvodů upřesnit. „Může se to blížit až stu procent, nicméně je to zatím náš předpoklad. Uvidíme, jak se to osvědčí v praxi,“ doplnil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

SZPI získá podobnou pravomoc jako Státní ústav pro kontrolu léčiv. I ten může zakázat weby, které prodávají nepovolená léčiva. Blokování může v Česku nařídit i Ministerstvo financí, a to v oblasti hazardních her.

Blokování webu bude možné i v případě, že je stránka registrovaná v zahraničí. A to v tehdy, když bude obsah zacílený na českého spotřebitele. „Typicky jsou stránky v češtině, zboží je možné koupit za české koruny a je zasíláno na naše území. Pokud však půjde o weby zacílené na občany jiného státu, naše pravomoci tam nedosáhnou,“ upřesnil ředitel SZPI.