Velké obchody o červencových svátcích zavírat nemusí. Jak bude otevřeno?

Hypermarkety Globus budou o červencových svátcích fungovat jako v běžných pracovních dnech. „Konkrétní otevírací dobu si zákazníci mohou ověřit v mobilní aplikaci Můj Globus a na webových stránkách globus.cz,“ uvedla mluvčí společnosti Aneta Turnovská. Zájem zákazníků o nákupy 5. a 6. července je podle ní zpravidla srovnatelný s pracovními dny. Předpokládá, že nejvíce lidí přijde nakoupit už ve čtvrtek a v pátek před odjezdem na dovolenou.

Řetězec Kaufland bude mít otevřeno příští úterý a středu také standardně, a to od 07:00 do 22:00, řekla mluvčí firmy Renata Maierl. O těchto svátcích bývá podle ní intenzita nákupů spíše nižší. Očekává, že lidé se do prodejen vypraví pravděpodobně těsně před víkendem nebo ještě v průběhu soboty.

V případě skupiny COOP si otevírací dobu určují jednotlivá družstva, obecně lze ovšem podle ředitele rozvoje a marketingu skupiny Lukáše Němčíka říci, že obchody zůstanou v provozu. I zde čekají největší nápor na začátku víkendu, méně zákazníků Němčík předpokládá ve volných dnech. „Mnoho našich obchodů se však vyskytuje v turistických lokalitách, jako je třeba jižní Morava nebo jižní Čechy, tam pro změnu čekáme zákazníky z měst. Stejně tak k nám obecně v létě míří i více chalupářů a chatařů,“ uvedl.

Mluvčí sítě Lidl Tomáš Myler připomněl, že začátek léta je spojený především s přesunem nárůstu obratu, kdy největšího dosahují prodejny v rekreačních oblastech. „V prodejnách pak v důsledku letní sezony dochází k výkyvům v návštěvnosti. Zatímco v některých sezonních prodejnách objemy nákupů v průběhu letních měsíců výrazně rostou, například Praha a centra měst se spíše vylidňují,“ doplnil.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Velké obchody musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince.