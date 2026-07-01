Pro celý letošní rok je schválený deficit rozpočtu ve výši 310 miliard korun. „Překročení poloviny plánovaného schodku je na konci pololetí běžné a vyplývá především z předfinancování řady oblastí, jako je školství, sociální služby, výzkum a vývoj či sport, zatímco příjmy státního rozpočtu dosahují ve většině případů vyšších výnosů až v druhé polovině roku,“ uvedl resort financí v tiskové zprávě.
Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o čtyři procenta, tedy o 40,7 miliardy korun. Celkové výdaje meziročně vzrostly o 71,9 miliardy, resp. 6,2 procenta.
Do vyššího inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+6,9 procenta, +4,7 miliardy) se v meziročním srovnání promítá růst mezd a platů, u inkasa daně z příjmů právnických osob (+4,2 procenta, +5 miliard), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+8,1 procenta, +7,2 miliardy) zase měla v červnu pozitivní vliv úhrada čtvrtletních a pololetních záloh.
Do inkasa daně z přidané hodnoty, které je proti loňsku vyšší o 6,9 miliardy se pozitivně promítá růst nominálních výdajů domácností.
Pro tempo růstu a objem státních výdajů byl určující vývoj běžných výdajů tažený především financováním sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (+22,6 miliardy), dočasně navýšenou platbou veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (+15,5 miliardy) a odvody do rozpočtu Evropské unie (+12,9 miliardy).