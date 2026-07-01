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Rozpočet v pololetí prohloubil deficit na 183,6 miliardy korun

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  14:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 183,6 miliardy korun. To je meziročně o 31,2 miliardy více. Výsledek pomáhají podle ministerstva financí zlepšit příjmy z Evropské unie. Bez jejich započtení by schodek činil 203,6 miliardy. Letošní červnový deficit tak byl čtvrtý nejvyšší od vzniku Česka.

Pro celý letošní rok je schválený deficit rozpočtu ve výši 310 miliard korun. „Překročení poloviny plánovaného schodku je na konci pololetí běžné a vyplývá především z předfinancování řady oblastí, jako je školství, sociální služby, výzkum a vývoj či sport, zatímco příjmy státního rozpočtu dosahují ve většině případů vyšších výnosů až v druhé polovině roku,“ uvedl resort financí v tiskové zprávě.

Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o čtyři procenta, tedy o 40,7 miliardy korun. Celkové výdaje meziročně vzrostly o 71,9 miliardy, resp. 6,2 procenta.

Do vyššího inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+6,9 procenta, +4,7 miliardy) se v meziročním srovnání promítá růst mezd a platů, u inkasa daně z příjmů právnických osob (+4,2 procenta, +5 miliard), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+8,1 procenta, +7,2 miliardy) zase měla v červnu pozitivní vliv úhrada čtvrtletních a pololetních záloh.

Do inkasa daně z přidané hodnoty, které je proti loňsku vyšší o 6,9 miliardy se pozitivně promítá růst nominálních výdajů domácností.

Pro tempo růstu a objem státních výdajů byl určující vývoj běžných výdajů tažený především financováním sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (+22,6 miliardy), dočasně navýšenou platbou veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (+15,5 miliardy) a odvody do rozpočtu Evropské unie (+12,9 miliardy).

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