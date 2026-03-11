Schválení rozpočtu rozváže vládě ruce, poroste tempo zadlužení, míní analytici

„Sněmovna schválila rozpočet na rok 2026. Ten nyní poputuje k podpisu prezidenta, a pokud jej podepíše, zamíří do Sbírky zákonů. Tím skončí období rozpočtového provizoria, které v Česku trvalo od začátku roku. Provizorium znamenalo, že stát mohl každý měsíc utratit maximálně jednu dvanáctinu loňských výdajů. Protože ale trvalo jen relativně krátce, významné dopady na ekonomiku neočekáváme,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.
Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozornil, že omezení výdajů v rozpočtovém provizoriu přispělo k nižším deficitům v prvních dvou měsících letošního roku ve srovnání s loňskem.
„Konec rozpočtového provizoria znamená rozvázání rukou vlády, která může posilovat výdaje, aby plnila svůj program a své priority. S tím se bude pojit růst tempa zadlužení. Příjmy státního rozpočtu totiž dlouhodobě nepokrývají jeho výdaje,“ uvedl Peterka.
Analytici byli kritičtí ke schválenému deficitu, který by měl meziročně vzrůst o 19 miliard korun. „Schodek ve výši 310 miliard korun je na období, kdy ekonomika roste a pohybuje se blízko svého potenciálu, poměrně vysoký. V dobrých časech by stát měl spíše vytvářet rezervy na horší období, nikoli dále zvyšovat zadlužení. Jinak si koledujeme o to, že v době příští krize budou schodky ještě větší a jejich následné řešení bude mnohem bolestivější pro domácnosti i firmy,“ varoval Berka.
Peterka upozornil, že schválený schodek překročil limit daný zákonem o rozpočtové odpovědnosti. „Odvolávání se na to, že celkové zadlužení ČR je v porovnání s hrubým domácím produktem (HDP) relativně nízké, nevnímám jako šťastné. Nízká míra zadlužení je správně. Projíst další dluh by bylo zásadní chybou,“ uvedl.
„Růst zadlužení lze obhájit pouze zásadním růstem investiční aktivity. K tomu se většina politických stran hlásí, ale při pohledu na rozpočty současné či předchozí vlády, tak se o proinvestičních rozpočtech příliš mluvit nedá. Investice i přes nárůst stále tvoří jen velmi malou část rozpočtu,“ dodal Peterka.
Rovněž Berka vnímá, že většina státních výdajů jde na spotřebu a stát si z části půjčuje i na běžný provoz. Uvítal nicméně, že návrh současné vlády napravil nesoulad mezi státním rozpočtem a rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který vyplýval z návrhu předchozí vlády. „To je rozumný krok, protože zastavovat už rozjeté dopravní stavby by bylo drahé a neefektivní,“ uvedl.
„Celkově jde o rozpočet, který je pro dnešek ještě zvládnutelný, ale pro zítřek málo ambiciózní. Nejde o žádný rozpočtový armagedon, ale promarňuje se období relativně dobré ekonomické kondice, kdy bylo možné veřejné finance více ozdravit a silněji podpořit investice do budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ uzavřel Berka.