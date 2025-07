Areálu dolu Lazy na Ostravsku může do budoucna fungovat jako brownfield pro případného zájemce. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Státní developer má za úkol přípravu strategických průmyslových parků pro významné investice s vysokou přidanou hodnotou. Jde například o oblast elektromobility či výroby polovodičů a čipů. Parky mají být umístěny ve strukturálně postižených regionech s vysokou nezaměstnaností, jako je Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Zmíněných 20 miliard korun je podle Ministerstva průmyslu a obchodu potenciální maximum – celkové odhadované náklady ve chvíli, kdy by se pro všechny připravované lokality našel investor a stát by se rozhodl je připravit až do finální fáze, kdy na nich bude ihned možné začít stavět.

„Pro přilákání velkých strategických investic ze zahraničí je dnes klíčová rychlost. Investoři zpravidla chtějí zahájit výrobu do dvou let od rozhodnutí, což byl doposud vzhledem ke zdlouhavým schvalovacím procesům a nedostatku velkých, majetkově scelených a infrastrukturně vybavených ploch, téměř nesplnitelný úkol,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Právě z jeho rezortu půjde převážná část peněz určených na financování SIRS. Na přípravu území vláda zatím počítá s 3,6 miliardami korun. Celkové náklady včetně vybudování zóny, veškeré infrastruktury a napojení na energie ale vyjdou v příštích pěti letech až na 20 miliard korun ze státní kasy. Nad touto částkou se již během připomínkového řízení pozastavilo ministerstvo financí a doplnilo požadavek, aby v návrhu jasně zaznělo, že vše financuje resort průmyslu bez dalšího nároku na státní rozpočet. Výhrady k návrhu měla v připomínkovém řízení i ministerstva dopravy a životního prostředí.

Dělají to tak i jinde, říká úřad. Schytává kritiku

„Státy v Evropě včetně našich nejbližších sousedů v minulých obdobích vytvořily podobné mechanismy pro kontrolovaný rozvoj větších území. Česká republika v tomto směru v posledních letech zaspala. Bez aktivní přípravy je získání strategicky významného investora pro stát a region prakticky nemožné. Konkrétní příklady, kde to funguje stejně jsou Magdeburg – Intel, Kolín – Toyota, Nošovice – Hyundai, Berlín – Tesla, Drážďany – TSMC, Phoenix – TSMC, Slovensko – MH Invest (KIA, Jaguar a další),“ vysvětluje mluvčího ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.

Plánované aktivity SIRS ostře kritizuje Hospodářská komora coby největší komunita podnikatelů v zemi. Nesouhlasí s tím, aby stát zasahoval do fungujícího tržního prostředí v roli developera. Podle Komory je příprava rozsáhlého průmyslového parku bez předem známého investora ekonomickým hazardem.

„Stát nemá podnikat, a už vůbec ne v oblasti, kde působí tržní podnikatelské subjekty. Je to typický příklad obecního socialismu, které se v poslední době bohužel velmi rozmohly. Většinou v dozorčích radách zasedají něčí kamarádi. Prvorepublikové trafiky byly aspoň určeny těm, kdo bojovali za vlast. V dnešních poměrech je to výsměch všem podnikatelům,“ říká Filip Dvořák, viceprezident HK ČR.

A nejde o jedinou výtku. V daném oboru působí v Česku řada firem, které nejenže rostou, ale vzájemně si konkurují. Podle podnikatelů chybí jasná definice podmínek, za jakých se mají lokality připravit. Není požadována analýza návratnosti ani ekonomické hodnocení dopadu. Takto nastavený systém umožňuje, aby byly investice spuštěny čistě na základě politického rozhodnutí.

Tři zóny už jsou na papíře

Během následujících šesti let by měl SIRS kompletně připravit tři lokality pro výstavbu strategických investic, dalších šest lokalit bude ve fázi předprojektové přípravy. Mezi připravované lokality aktuálně patří Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně, Strategický podnikatelský park Lazy v Moravskoslezském kraji či Strategický podnikatelský park Cheb na Karlovarsku. A jedná se i o dalších plochách v Ústeckém kraji.

„U některých lokalit i zvažujeme, že po základní přípravě budeme jejich další rozvoj tendrovat na trhu za pevně stanovených podmínek. S developery diskutujeme také nad problematikou legislativy v oblastech územního plánování a zkrácení povolovacích procesů. Z našeho pohledu je tam mnoho synergií a možností spolupráce,“ doplňuje ministerstvo.

Prioritou státu by nicméně podle podnikatelů mělo být vytvoření optimálních podmínek pro vznik průmyslových zón, včetně legislativy týkající se povolování výstavby. V tom stále patří Česká republika mezi nejhorší země světa. „Výstavba hal, výkup pozemků a přímé řízení projektů jsou byznysové činnosti, které svědčí podnikatelskému sektoru, a nepatří do rukou státu,“ dodal tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Roli developera si stát ostatně již v minulosti vyzkoušel. Do rozvoje průmyslových zón jako je například Holešov, Joseph u Mostu či Triangle investoval miliardy. „Výhodami tohoto modelu financování jsou zejména transparentnost a předvídatelnost, flexibilita, vysoká míra kontroly, nižší rozpočtová náročnost a stabilita. Každá investovaná koruna podle odhadů přinese do veřejných financí až 8,7 korun,“ uzavírá ministerstvo průmyslu.