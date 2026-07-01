Možnosti objednat bezplatně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na webu dluhopisy.gov.cz využily desítky tisíc občanů. „Vysoký zájem v prvním upisovacím období potvrdil, že Dluhopis Republiky zůstává atraktivním a důvěryhodným investičním nástrojem pro širokou veřejnost. Celková výše objednaných dluhopisů dosáhla zhruba 80 miliard korun,“ uvedlo ministerstvo financí. Bližší informace ohledně zájmu o jednotlivé typy dluhopisů resort nezveřejnil.
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V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se mohly pohybovat mezi 1 000 a třemi miliony korun. Vlastní emise bude vydána 15. července.
V případě, že zájemci objednali dluhopis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, jeho cenu hradí na platební účet ministerstva financí. Pokud o úpis žádali přes jednoho ze smluvních distributorů, České spořitelny nebo Československé obchodní banky, platbu provedou na účet příslušného distributora.
Necelý týden na úhradu
Peníze za objednané dluhopisy musí být na zmíněných účtech připsány nejpozději do úterý 7. července, přičemž úpis pořizovaných státních dluhopisů lze platit více než jednou platbou. Ministerstvo současně ale doporučuje nenechávat platby na poslední chvíli mimo jiné kvůli tomu, že před daným termínem je víkend a dva státní svátky.
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Dluhopisy Republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy byla Alena Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše. Zbyněk Stanjura, který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.