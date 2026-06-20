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Jak utrácejí turisté v Česku. Vedou Irové, Němci mají nejvíc transakcí, říká průzkum

Veronika Doskočilová
  19:00
Zahraničních turistů mířících do České republiky na dovolenou přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Prozrazují to data z platebních terminálů, podle nichž vzrostl v prvním čtvrtletí podíl takových plateb zahraničních turistů v českých hotelech a restauracích z loňských devatenácti na 23 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Česká republika, zejména pak Praha, zůstává atraktivní celoroční destinací. Zahraniční turisté zároveň častěji spoléhají na platby kartou či mobilem, takže jsou v datech velmi dobře vidět,“ říká Matouš Michněvič, country manager fintechové společnosti Adyen pro střední a východní Evropu.

Možnost platit bezhotovostně patří obecně mezi ty nejpreferovanější, a to i pro domácí zákazníky. Pro turisty však má taková platba ještě přidanou hodnotu. „Pro cizince je výhodné platit bezhotovostně i z toho důvodu, že máme rozdílnou měnu než většina Evropy. Poslední dobou nejde pouze o karty, ale také o platby pomocí QR kódů a v některých případech přímo z účtu na účet, což je výhodné i pohledu transakčních poplatků,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

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Plateb kartou může u zahraničních turistů přibývat i proto, že je stále více hotelů a restaurací umožňuje. Pro cizince se tím stávají atraktivnější. „Pokud hotely a restaurace nabídnou platební standardy, které mezinárodní hosté očekávají – tedy rychlé přijímání platebních karet, mobilních peněženek a bezproblémový platební proces – mají lepší předpoklady tuto poptávku využívat po celý rok,“ uvádí Michněvič.

Na transakce vedou Němci, Britové druzí

Největší podíl v počtu transakcí připadá na turisty z Německa, a to čtyři procenta všech plateb. Na druhém místě následuje Velká Británie s přibližně tříprocentním podílem, dále pak Slovensko se dvěma procenty všech plateb v hotelech a restauracích. „V prvním čtvrtletí vidíme v počtu transakcí dominanci sousedních trhů, jako je Německo nebo Slovensko, odkud k nám podle dat CzechTourismu loni mířilo nejvíce lidí,“ poukazuje Michněvič.

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U Němců a Slováků se nabízí jednoduché vysvětlení. Česko je pro ně geograficky blízko, mají sem velmi dobrá dopravní spojení, přijíždějí například na služební cesty, víkendovou turistiku, často zde mají rodinné vazby. A to vše se do počtů transakcí následně promítá. Velká Británie je trochu jiný případ. „Britové sice nemají výhodu geografické blízkosti, ale Česká republika, zejména Praha, pro ně dlouhodobě patří mezi oblíbené destinace pro krátké městské pobyty, volnočasové cesty i skupinové zájezdy,“ vysvětluje Michněvič.

Irové na korunu nehledí

Největší počet transakcí ale neznamená největší útraty. Ty podle analýzy přicházejí z jiných zdrojů. „V loňském roce patřilo z hlediska podílu na tržbách k nejvýraznějším Irsko s pěti procenty nebo USA s 1,7 procenta, přestože se neřadí mezi země, ze kterých do Česka přijelo nejvíce návštěvníků,“ vysvětluje Michněvič.

Pro tyto národy hraje velkou roli kvalita. „Irové možná oceňují nejen naší historii, ale také například tradici pohostinství, která je jim blízká,“ myslí si Stárek. V případě Američanů jde obecně o přístup. „Američané byli vždy ochotni za zážitek utrácet adekvátní finanční prostředky, navíc návštěva Evropy je pro ně většinou delší dovolenou, zatímco Evropané k nám cestují i jen na rozšířené víkendy a kratší pobyty,“ poukazuje Stárek.

Navzdory častým názorům však v celkových tržbách nehraje až takovou roli fakt, že pro tyto národy může být Česko výrazně levnější destinací v porovnání s řadou dalších zemí. „Nedomnívám se, že bychom byli výrazně levnější destinací než ostatní země v okolí, spíše máme co nabídnout a samotná Praha a některá historická města jsou velmi atraktivní,“ dodává Stárek.

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Turisté se v Česku na celkových tržbách v těchto odvětvích podílejí velmi výrazně. Tržby, které poskytovatelé služeb v oblasti pohostinství utržili od zahraničních turistů, totiž tvořily v prvním čtvrtletí 54 procent. Zahraniční návštěvníci, ačkoli je jejich podíl na počtu transakcích jen 23 procent, tak v součtu generují vyšší tržby než Češi.

„Turisté častěji platí za ubytování, dražší restaurace, větší skupinové účty nebo cestovatelské zážitky,“ vysvětluje fenomén Michněvič. Pro provozovatele hotelů a restaurací to znamená, že zahraniční návštěvníci nejsou jen jakýmsi bonusem k jejich standardním tržbám. „Jsou také segmentem s vysokou hodnotou pro tržby. Schopnost nabídnout jim kvalitní zákaznickou zkušenost včetně platebních metod, na které jsou zvyklí, může mít přímý dopad na obchodní výsledky,“ dodává.

Cizinec vydá za čtyři Čechy

Průměrná útrata zahraničního turisty se pak od českého návštěvníka liší čtyřnásobně. Češi v prvním čtvrtletí utratili v jedné transakci zhruba 380 Kč. Zahraničí návštěvník v průměru 1 500 Kč. Čtyřnásobný rozdíl v útratě se pak velkou měrou odráží v celé oblasti pohostinství. Tady je ale důvodem i kumulace.

„Turisté koncentrují své výdaje do krátkého pobytu, častěji využívají dražší gastronomické podniky a utrácejí v turisticky exponovaných lokalitách s vyššími cenami,“ vysvětluje Stárek. Naopak Češi v hotelech a restauracích platí častěji, ale po menších částkách.

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Některé národnosti směřují podle expertů větší část svého rozpočtu do gastronomie a zážitků, jiné zase do nákupů nebo nočního života. „V Paříži se například turisté ze Švýcarska výrazně zaměřují na nákupy, zatímco Britové preferují restaurace a kulinářské zážitky. Ve Španělsku zase dlouhodobě pozorujeme vyšší výdaje britských návštěvníků v barech a podnicích nočního života proti průměrnému turistovi,“ uzavírá Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.

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