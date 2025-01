Prodej nových aut v Česku loni stoupl, téměř každé dvacáté byl elektromobil

Separatistické Podněstří je bez tepla. Rusko mu přestalo dodávat plyn

V moldavském separatistickém regionu Podněstří, kde žije přibližně 450 000 obyvatel, jsou přerušené dodávky tepla a teplé vody do domácností. K výpadku došlo poté, co Rusko přestalo dodávat plyn do...