Stát uklidňuje firmy kvůli novému hlášení. Sankce teď nejsou prioritou, slibuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snaží rozptýlit obavy zaměstnavatelů z možných sankcí spojených s novým Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele. Spolu s Českou správou sociálního zabezpečení zdůrazňuje, že cílem není firmy trestat, ale zajistit, aby nový systém v praxi fungoval.
„Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu. Jde o změnu, která má do budoucna zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž. Proto je pro nás důležité, aby systém fungoval a aby do něj data skutečně přicházela,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Data z hlášení jsou podle ministerstva zásadní například pro důchodové a nemocenské pojištění. V aktuální fázi však není klíčové, aby zaměstnavatelé splnili povinnosti bezchybně hned napoprvé a přesně v termínu. Podstatné je, aby údaje do systému dorazily, i když s drobnými chybami nebo zpožděním.
Do 30. dubna 2026 mají zaměstnavatelé doplnit údaje o svých zaměstnancích. Podle aktuálních dat je v systému evidováno zhruba 61,5 procenta zaměstnavatelů, což představuje asi 253 tisíc formulářů. U zaměstnanců je to přibližně 67,7 procenta, tedy čtyři miliony formulářů.
Pokud firmy údaje nedoplní, může to podle resortu v květnu zkomplikovat odeslání měsíčního hlášení za duben. „V této fázi je klíčové se do systému zapojit a začít doplňovat údaje o zaměstnancích. Není důvod mít obavy z toho, že by případná chyba vedla k okamžité sankci. Pokud se v datech objeví nepřesnosti, zaměstnavatelé budou vždy nejprve upozorněni a vyzváni k jejich nápravě,“ doplnil Juchelka.
Ministerstvo zároveň zdůrazňuje, že v této úvodní, takzvané náběhové fázi se firmy nemusejí obávat pokut. Prioritou je podle něj především aktivita – tedy přihlášení do systému a zahájení práce s daty. Sankce připadají v úvahu až jako krajní možnost, pokud by selhaly všechny ostatní způsoby, jak potřebné údaje získat.
Resort také ocenil přístup zaměstnavatelů, daňových poradců i mzdových účetních, kteří se do systému zapojují. Cílem je podle ministerstva vytvořit funkční a předvídatelný nástroj, který do budoucna skutečně sníží administrativní zátěž.