Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

„Ke konci roku očekáváme tradičně vysoké prodeje, protože do půlnoci 31. prosince 2025 lze dálniční známku koupit za stávající cenu, čehož chce řada řidičů využít,“ uvedla Nastoupilová s tím, že do 22. prosince vybral stát na známkách 8,2 miliardy korun.
Do konce listopadu řidiči koupili nejvíce desetidenních známek, a to 3,79 milionu kusů. Ročních se prodalo 2,4 milionu, jednodenních 2,22 milionu a měsíčních přes 950 tisíc kusů.
Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení
Celkem 12 let byla cena celoroční známky 1500 korun, v březnu 2024 se zvýšila na 2 300 Kč a letos v lednu na 2 440 korun. S novým rokem vzroste o 130 korun na 2 570 Kč. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční, majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Zvýší se také ceny známek na kratší dobu. Bez poplatku zůstávají plně elektrická vozidla a auta na vodík.
Sazba se zvyšuje na základě růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v polovině prosince uvedl, že vláda nebude dálniční známky dále valorizovat. Pro rok 2027 by se tak ceny neměly zvyšovat. Zvažuje však zrušení nulové sazby pro elektrická auta, mohla by ale mít nižší sazby.
Řidiči dali za dálniční známky o desítky milionů víc. Většina je nakupuje online
V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.
|Období
|Roční (ks)
|30denní (ks)
|10denní (ks)
|Denní (ks)
|Celkem ks
|Celková hodnota v mld. Kč
|1. ledna 2017 - 31.prosince 2017
|2,414.951
|653.803
|3,536.815
|6,605.569
|5,007
|1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
|2,522.566
|676.592
|3,613.003
|6,812.161
|5,202
|1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
|2,630.518
|675.773
|3,675.319
|6,981.610
|5,382
|1. ledna 2020 - 30. listopadu 2020
|2,603.534
|518.186
|2,194.409
|5,316.129
|4,814
|1. prosince 2020 - 31. prosince 2021
|2,945.812
|667.596
|2,507.078
|6,120.486
|5,467
|1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
|2,922.250
|784.418
|3,692.370
|7,399.038
|5,852
|1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
|3,211.487
|874.269
|4,246.121
|8,331.877
|6,494
|1. ledna 2024 - 31. prosince 2024
|2,977.164
|810.542
|3,672.967
|1,579.261*
|9,039.934
|7,212
|1. ledna 2025 - 30. listopadu 2025
|2,398.291
|950.473
|3,791.774
|2,219.382
|9,359.920
|7,752
* Od 1. března 2024.
Zdroj: Cendis