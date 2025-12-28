Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Autor: ,
  14:56
Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů známek v celkové hodnotě 7,75 miliardy korun, sdělila mluvčí Cendis Radka Nastoupilová. Loni řidiči koupili 9,04 milionu dálničních známek za 7,21 miliardy korun. Dálniční známky od 1. ledna zdraží.
Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí rychlostí až 150 km/h. (5. října 2025) | foto: Lundák PetrMAFRA

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...
Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...
Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...
Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...
6 fotografií

„Ke konci roku očekáváme tradičně vysoké prodeje, protože do půlnoci 31. prosince 2025 lze dálniční známku koupit za stávající cenu, čehož chce řada řidičů využít,“ uvedla Nastoupilová s tím, že do 22. prosince vybral stát na známkách 8,2 miliardy korun.

Do konce listopadu řidiči koupili nejvíce desetidenních známek, a to 3,79 milionu kusů. Ročních se prodalo 2,4 milionu, jednodenních 2,22 milionu a měsíčních přes 950 tisíc kusů.

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Celkem 12 let byla cena celoroční známky 1500 korun, v březnu 2024 se zvýšila na 2 300 Kč a letos v lednu na 2 440 korun. S novým rokem vzroste o 130 korun na 2 570 Kč. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční, majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Zvýší se také ceny známek na kratší dobu. Bez poplatku zůstávají plně elektrická vozidla a auta na vodík.

Sazba se zvyšuje na základě růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v polovině prosince uvedl, že vláda nebude dálniční známky dále valorizovat. Pro rok 2027 by se tak ceny neměly zvyšovat. Zvažuje však zrušení nulové sazby pro elektrická auta, mohla by ale mít nižší sazby.

Řidiči dali za dálniční známky o desítky milionů víc. Většina je nakupuje online

V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.

Prodeje dálničních známek
ObdobíRoční (ks)30denní (ks)10denní (ks)Denní (ks)Celkem ksCelková hodnota v mld. Kč
1. ledna 2017 - 31.prosince 20172,414.951653.8033,536.8156,605.5695,007
1. ledna 2018 - 31. prosince 20182,522.566676.5923,613.0036,812.1615,202
1. ledna 2019 - 31. prosince 20192,630.518675.7733,675.3196,981.6105,382
1. ledna 2020 - 30. listopadu 20202,603.534518.1862,194.4095,316.1294,814
1. prosince 2020 - 31. prosince 20212,945.812667.5962,507.0786,120.4865,467
1. ledna 2022 - 31. prosince 20222,922.250784.4183,692.3707,399.0385,852
1. ledna 2023 - 31. prosince 20233,211.487874.2694,246.1218,331.8776,494
1. ledna 2024 - 31. prosince 20242,977.164810.5423,672.9671,579.261*9,039.9347,212
1. ledna 2025 - 30. listopadu 20252,398.291950.4733,791.7742,219.3829,359.9207,752

* Od 1. března 2024.

Zdroj: Cendis

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

Japonsko má návod na zmírnění populační krize. O seniory se postarají roboti

Robot AIREC předvádí manipulaci s pacientem. (17. února 2025)

Japonská populace rychle stárne a tak roste i počet nemocných, o které se však kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly nemá kdo starat. Čím dál více lidí bojuje také s demencí. Jen loni v zemi...

28. prosince 2025

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

28. prosince 2025

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

ilustrační snímek

Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví,...

28. prosince 2025

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva

Katarína Kurucová, Komerční banka

V létě roku 2025 nastoupila do nejužšího vedení Komerční banky Katarína Kurucová. Energická manažerka dostala na starost oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V této oblasti slavila...

27. prosince 2025

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Kryptoměnoví investoři, kteří se rádi chlubí svými úspěchy a majetkem na sociálních sítích, se po celém světě stále častěji stávají terčem násilných zločinů. Cíl útoků je většinou poměrně jasný....

27. prosince 2025

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusové prodloužili zákaz vývozu benzinu, nafty i námořního paliva

Obyvatelé anektovaného ukrajinského poloostrova Krym se potýkají s nedostatkem...

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva....

27. prosince 2025  12:01

Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

Zákazníci ve Walmartu ve městě Secaucus v New Jersey den po oznámení nových cel...

Americká střední třída se ocitla pod značným ekonomickým tlakem. Vysoké náklady na základní potřeby její zástupce nutí šetřit, hledat slevy a přehodnocovat životní styl. Někteří lidé si hledají...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.