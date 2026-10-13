Stát neumí vybírat daně ani brzdit výdaje. Dluh poroste, varují ekonomové

Navrhovaný schodek státního rozpočtu na rok 2027 ve výši 386 miliard korun pokračuje v trendu, kdy se příjmy a výdaje státu stále více rozcházejí. Vyplývá to z analýzy Centra veřejných financí, kterou představili ekonomové Tomáš Holub, Aleš Bělohradský a Daniel Sůva. Podle studie stát nedokáže využít ani hospodářský růst a inflaci k tomu, aby jeho příjmy rostly stejně rychle jako výdaje.
„Hlavní zpráva této studie je, že neumíme vyrůst z dluhu ani růstem, ani inflací. I když ekonomika roste, podíl příjmů na HDP stále klesá,“ uvedla ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Podle ní stát postupně ztrácí schopnost efektivně vybírat daně a bude muset otevřít debatu o celkové změně daňového systému.
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Navržený schodek odpovídá více než čtyřem procentům hrubého domácího produktu. Příjmy rozpočtu mají v příštím roce představovat 23,1 procenta HDP, zatímco výdaje dosáhnou 27,1 procenta. Bez dalšího konsolidačního úsilí se podle autorů studie nepodaří stabilizovat poměr státního dluhu k výkonu ekonomiky.
Stát přichází o příjmy, výdaje rostou
Za poklesem příjmů stojí především změny v daních. Významnou roli sehrálo zrušení superhrubé mzdy, po němž se snížil výběr daně z příjmů fyzických osob. Tento výpadek zatím nevyrovnal ani růst mezd. Problém představují také spotřební daně, jejichž sazby se automaticky nezvyšují s cenovou hladinou. Inflace tak postupně snižuje jejich reálnou hodnotu.
„Totálně ztrácíme – spotřební daně vůbec nereflektují vývoj cenové úrovně. Dárečky způsobují vyšší inflaci, ale stát z nich neumí těžit,“ řekla Horská.
Naopak nejvýrazněji se zvýšil výběr sociálního pojištění. Reálně rostly také příjmy z daně z přidané hodnoty a v delším období z daně z příjmů právnických osob. Tyto nárůsty ale nestačily vyrovnat pokles ostatních příjmů, včetně transferů z Evropské unie a výnosů ze spotřebních daní.
Část změny souvisí rovněž s přesunem peněz ze státního rozpočtu k obcím a krajům. Samosprávy převzaly například financování platů nepedagogických pracovníků ve školství. Podle autorů studie je proto nutné tento přesun zohlednit při srovnávání vývoje rozpočtových příjmů a výdajů.
Na výdajové straně se nejvíce v absolutním vyjádření zvýšily důchody. Výrazně rostou také náklady na obranu, dopravní infrastrukturu a obsluhu státního dluhu. Právě poslední položka se stává stále větší zátěží. Zatímco v roce 2019 stát na úroky vynaložil zhruba 40 miliard korun, pro rok 2027 počítá už se 130 miliardami. V roce 2025 to bylo 98 miliard korun.
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Za růstem výdajů stojí nejen rozhodnutí jednotlivých vlád, ale také pandemie covidu-19, válka na Ukrajině, inflační vlna a následné zvýšení úrokových sazeb. V posledních letech se však stále více projevují i politická rozhodnutí, například vyšší důchody nebo platby za státní pojištěnce.
Na podporu chudých jdou peníze i bohatým
Velký prostor pro změny vidí ekonomové v daňových úlevách. Ty podle studie v roce 2024 připravily státní rozpočet o příjmy v objemu zhruba 230 miliard korun. Jde o částku odpovídající necelým 12 procentům příjmů rozpočtu. Přibližně polovinu tvoří snížené sazby DPH, významnou položkou je také daňové zvýhodnění na děti.
Tomáš Holub považuje současný systém za málo efektivní, protože podporu poskytuje plošně bez ohledu na příjmy domácností. „Tahle forma sociální podpory přes sníženou DPH je extrémně neefektivní. Za každou korunu, kterou takto dáme navíc chudým, dáme dvě koruny navíc bohatým,“ uvedl.
Podle něj by bylo pro stát levnější pomáhat sociálně slabším adresně. Podobně se vyjádřil také David Skořepa z České spořitelny. „V Listině základních práv a svobod je napsáno, že pomáháme lidem v hmotné nouzi, jenže my pomáháme i těm, kdo pomoc nepotřebují, a to bez ohledu na příjmy. Měli bychom být schopni najít jenom ty, kteří to skutečně potřebují,“ řekl.
Holub kritizoval také plánované zvýšení odpočtů úroků z hypoték. Podle něj jde o dotaci bohatším domácnostem, která navíc může přispívat k růstu cen bydlení.
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„Neplatí, že rozpočet je bez alternativ. Kdybychom odstranili jen neadresné transfery podnikům, dárky důchodcům a nestandardně vysoké platby za státní pojištěnce, dostali bychom se k mnohem nižšímu schodku,“ tvrdí Holub.
Ekonomové proto doporučují omezit neúčelné daňové výjimky a zavést pravidelnou valorizaci spotřebních daní podle inflace. Na rozdíl od některých výdajů státu totiž jejich sazby automaticky nerostou s cenami. Podle Skořepy je obecně problémem to, že stát má řadu mechanismů pro pravidelné zvyšování výdajů, ale na příjmové straně obdobný princip chybí.
Výzkum zaostává, dluh může vytlačit investice
Vedle samotné výše schodku znepokojuje ekonomy také struktura veřejných výdajů. Podle studie se totiž nedaří dostatečně podporovat oblasti, které by mohly v budoucnu zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost české ekonomiky.
Zvlášť výrazně zaostává věda a výzkum. Zatímco v roce 2019 činily výdaje na výzkum a vývoj 45 miliard korun, pro rok 2027 se počítá s 51 miliardami. Nominálně jde o nárůst o 13 procent, kumulovaná inflace však podle studie přesahuje 50 procent. Po jejím započtení tak financování výzkumu kleslo přibližně o čtvrtinu, v cenách roku 2027 představuje rozdíl zhruba 17 miliard korun.
Pavlína Žáková ze Svazu průmyslu a dopravy upozornila, že deficit by byl pro podnikatelský sektor lépe obhajitelný, pokud by jej tvořily především investice podporující budoucí růst. „Za byznys říkáme, že by deficit byl obhajitelný, pokud by v něm byly růstové investice, ale mnoho jich nevidíme. Tristní je hlavně výzkum a vývoj,“ uvedla.
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Pozitivně naopak Holub hodnotí investice do dopravní infrastruktury, které podle něj představují společnou prioritu minulé i současné vlády. Opatrnější je u obranných výdajů. „Největší nárůst investic je v obraně, což asi bohužel ekonomiku nenastartuje, není tam vysoký multiplikační potenciál. Obranné technologie jsou převážně zahraniční,“ konstatoval.
Dalším rizikem jsou rostoucí náklady na financování státu. Horská upozornila, že výnosy českých desetiletých státních dluhopisů výrazně vzrostly a zůstávají vysoké. Podle ní trhy Česku přisuzují rizikovou přirážku kvůli nedostatku důvěryhodného plánu na ozdravení veřejných financí.
„Stojíme před rizikem, že veřejné investice budou vytěsňovat soukromé investice a zdraží hypotéky,“ varovala Horská. Pokud si stát bude půjčovat stále více a za vyšší úrok, může tím podle ní komplikovat financování firem i domácností.
Ekonomové zároveň upozorňují, že současná závislost státního rozpočtu na zdanění práce nemusí být dlouhodobě udržitelná. Horská připomněla odhad Mezinárodního měnového fondu, podle něhož umělá inteligence ovlivní 40 procent lidské práce. „V našem daňovém mixu je 50 procent příjmů z práce – minimálně dvacet procent příjmů českého státu je tedy ohroženo disrupcí umělé inteligence,“ řekla.