Třetina startupů zvažuje odchod z Česka. Vadí jim daně i papírování, říká průzkum

Autor:
  11:40
Našemu růstu brání hlavně daňové zatížení, administrativa a regulace pracovněprávních vztahů, shrnuli zástupci tuzemské startupové scény. Třetina startupů kvůli tomu dokonce zvažuje odchod z Česka. Ukázal to průzkum mezi 222 českými startupisty a investory.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Daňové zatížení představuje významnou bariéru pro 72 procent respondentů průzkumu. Konkrétně zmiňovali zdanění práce společně s vysokými odvody, s čímž mají potíže především startupy v rané fázi. Startupům by tak pomohlo snížení zdanění na začátku jejich podnikání.

„Startupy nehledají zaměstnance, ale podnikatele. V prvních letech do podnikání jen lijete peníze. Proto je zdanění naprosto zásadní,“ dodal investor Jan Staněk z Purple Ventures.

Druhou největší překážkou jsou podle startupů administrativa a regulace, zejména ve spojení s nedostatečnou digitalizací státní správy, složitým účetnictvím a reportováním pro potřeby státu.

Menší papírování pro firmy a výhodnější akcie. Poslanci kývli na zásadní změny

„Průzkum jsme realizovali, protože vzniká startupový zákon. Podle nás je tedy namístě se zeptat, co české startupy nejvíce trápí. Je to největší průzkum o startupech, který tu byl. Tento průzkum může mít reálný důsledek na vznik podmínek, který tu startupy budou mít,“ vysvětlila vznik průzkumu Markéta Přenosilová s CzechInvestu.

Brzdou rozvoje je podle startupů také legislativa spojená s pracovněprávní agendou a nedostatkem kvalifikovaných specialistů. Toto je překážka pro 61 procent respondentů. Jde například o právní nejistotu při spolupráci s OSVČ, komplikovaná a zdlouhavá víza pro zahraniční pracovníky a nedostatek pracovní síly mimo Prahu a Brno.

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Další překážkou je pak přístup ke kapitálu. Ten trápí 59 procent oslovených. Uváděli například nízký počet fondů v zemi, které kapitál do startupů investují, nízkou chuť k riziku ze strany investorů nebo násobně nižší investice v různých vývojových fázích startup v porovnání se situací v USA či Německu. Problém také je, že zahraniční investoři často nedůvěřují českému právnímu rámci.

„Typickým účastníkem průzkumu je startupista, který podniká od covidu, zaměstnává méně než deset lidí a jeho byznys se zabývá technologiemi. Jeho hlavní výzva je růst firmy. Podle průzkumu dává tento modelový respondent nastavení Česka vůči startupům známku tři minus,“ shrnula Kamila Zahradníčková, šéfka společnosti Lakmoos AI, která data zpracovala.

Česko nemá zvuk

„Platí, že startupy potřebují jiné věci v různých fázích svého vývoje,“ upozornila Zahradníčková. Startup, který teprve začíná, řeší existenční otázky typu, jak začít podnikat a kde vzít peníze. V této fázi startupy pociťují administrativní problémy či otázku, jak zaměstnat lidi. „Daňové zatížení a DPH často mívá pro startupy likvidační účinky,“ dodala.

Estonské startupy jsou na postupu. Spatřily příležitost v evropském zbrojení

V pokročilejší fázi řeší startupy motivaci zaměstnanců či expanzi do zahraničí. Podobná témata řeší i startup, který už expandoval. V této fázi ovšem startupy upozorňují, že česká značka nemá v zahraničí dobré jméno. I proto v této fázi startupy uvažují o přesunu.

Co s tím?

Podle zástupců mladých firem je nutné startupové prostředí vzít jako prioritu vlády. „Nejen marketingově, ale aby opravdu začala konat reálné kroky. Systém se pak nadechne, uvidí, že se něco zlepší, a zvýší se chuť podnikat. Na to bychom se měli zaměřit,“ míní Martin Jiránek, šéf startupové asociace.

Vítěz voleb hnutí ANO má ve své hospodářské strategii korky, které zmiňují i startupisté. „Je možnost toto provázat a dát to do programového prohlášení vlády. Budeme se snažit, abychom do něj klíčové věci dostali,“ ujistil Jiránek.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

Třetina startupů zvažuje odchod z Česka. Vadí jim daně i papírování, říká průzkum

Našemu růstu brání hlavně daňové zatížení, administrativa a regulace pracovněprávních vztahů, shrnuli zástupci tuzemské startupové scény. Třetina startupů kvůli tomu dokonce zvažuje odchod z Česka....

20. října 2025  11:40

ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu

Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický...

20. října 2025  10:53

Gucci prodává svou kosmetickou divizi L’Oréalu. Za téměř sto miliard

Francouzská skupina Kering, která je majitelem italské módní značky Gucci, prodává za čtyři miliardy eur (97 miliard Kč) svou kosmetickou divizi pařížské firmě L’Oréal. Firmy to v neděli oznámily v...

20. října 2025  10:47

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

20. října 2025  9:14

Nová pravidla pro superdávku přináší paradoxy. Zodpovědní spořivci mají smůlu

Superdávku začne Úřad práce vyplácet novým žadatelům od ledna 2026. Už teď je možné si o ni žádat. Státní podpora určená domácnostem má nová kritéria. Tvrdší a v něčem možná i méně spravedlivá. Na...

20. října 2025

Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty právě odstartovala. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun z dílny...

18. října 2025,  aktualizováno  20.10

Devadesátky jsou v módě. Odborníci vysvětlují, proč se k nim stále vracíme

Ve Velké Británii i jinde ve světě se stále častěji objevují kulturní a komerční projekty inspirované 90. léty – od tematických barů přes módu až po seriály či filmy. Podle odborníků je za tím...

20. října 2025

Za lyžování v Itálii si tuto zimu připlatíte. Zájezdy už teď zdražuje olympiáda

Premium

Letošní lyžařskou sezónu ovlivní zimní olympijské hry, které se uskuteční začátkem února v italské Cortině d'Ampezzo a v Miláně. Jejich pořadatelství se už nyní projevuje zdražením ubytování a počtem...

20. října 2025

Čína mění Tibetskou náhorní plošinu v solární komplex. Zásobuje i datová centra

Na Tibetské náhorní plošině ve výšce 3 tisíce metrů nad mořem a na rozloze 420 kilometrů čtverečních Čína zprovoznila obrovskou solární farmu. Instalovaný výkon se pohybuje okolo 17 tisíc megawattů,...

19. října 2025

Evropa chce řešit bytovou krizi. Navrhne pravidla pro krátkodobé pronájmy

Evropská komise plánuje zavedení pravidel pro regulaci krátkodobých pronájmů, která mají pomoci řešit rostoucí problémy s dostupností bydlení v Evropské unii. „Připravovaný plán bydlení se bude týkat...

19. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku skřípe. Vláda vyzývá k šetření

Rychlý přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku má svá úskalí. V televizi proto běží kampaň, ve které vláda občany žádá, aby co možná nejvíce omezovali spotřebu elektřiny během odpolední a večerní...

19. října 2025

Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To...

19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.