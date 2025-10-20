Daňové zatížení představuje významnou bariéru pro 72 procent respondentů průzkumu. Konkrétně zmiňovali zdanění práce společně s vysokými odvody, s čímž mají potíže především startupy v rané fázi. Startupům by tak pomohlo snížení zdanění na začátku jejich podnikání.
„Startupy nehledají zaměstnance, ale podnikatele. V prvních letech do podnikání jen lijete peníze. Proto je zdanění naprosto zásadní,“ dodal investor Jan Staněk z Purple Ventures.
Druhou největší překážkou jsou podle startupů administrativa a regulace, zejména ve spojení s nedostatečnou digitalizací státní správy, složitým účetnictvím a reportováním pro potřeby státu.
|
Menší papírování pro firmy a výhodnější akcie. Poslanci kývli na zásadní změny
„Průzkum jsme realizovali, protože vzniká startupový zákon. Podle nás je tedy namístě se zeptat, co české startupy nejvíce trápí. Je to největší průzkum o startupech, který tu byl. Tento průzkum může mít reálný důsledek na vznik podmínek, který tu startupy budou mít,“ vysvětlila vznik průzkumu Markéta Přenosilová s CzechInvestu.
Brzdou rozvoje je podle startupů také legislativa spojená s pracovněprávní agendou a nedostatkem kvalifikovaných specialistů. Toto je překážka pro 61 procent respondentů. Jde například o právní nejistotu při spolupráci s OSVČ, komplikovaná a zdlouhavá víza pro zahraniční pracovníky a nedostatek pracovní síly mimo Prahu a Brno.
|
Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat
Další překážkou je pak přístup ke kapitálu. Ten trápí 59 procent oslovených. Uváděli například nízký počet fondů v zemi, které kapitál do startupů investují, nízkou chuť k riziku ze strany investorů nebo násobně nižší investice v různých vývojových fázích startup v porovnání se situací v USA či Německu. Problém také je, že zahraniční investoři často nedůvěřují českému právnímu rámci.
„Typickým účastníkem průzkumu je startupista, který podniká od covidu, zaměstnává méně než deset lidí a jeho byznys se zabývá technologiemi. Jeho hlavní výzva je růst firmy. Podle průzkumu dává tento modelový respondent nastavení Česka vůči startupům známku tři minus,“ shrnula Kamila Zahradníčková, šéfka společnosti Lakmoos AI, která data zpracovala.
Česko nemá zvuk
„Platí, že startupy potřebují jiné věci v různých fázích svého vývoje,“ upozornila Zahradníčková. Startup, který teprve začíná, řeší existenční otázky typu, jak začít podnikat a kde vzít peníze. V této fázi startupy pociťují administrativní problémy či otázku, jak zaměstnat lidi. „Daňové zatížení a DPH často mívá pro startupy likvidační účinky,“ dodala.
|
Estonské startupy jsou na postupu. Spatřily příležitost v evropském zbrojení
V pokročilejší fázi řeší startupy motivaci zaměstnanců či expanzi do zahraničí. Podobná témata řeší i startup, který už expandoval. V této fázi ovšem startupy upozorňují, že česká značka nemá v zahraničí dobré jméno. I proto v této fázi startupy uvažují o přesunu.
Co s tím?
Podle zástupců mladých firem je nutné startupové prostředí vzít jako prioritu vlády. „Nejen marketingově, ale aby opravdu začala konat reálné kroky. Systém se pak nadechne, uvidí, že se něco zlepší, a zvýší se chuť podnikat. Na to bychom se měli zaměřit,“ míní Martin Jiránek, šéf startupové asociace.
Vítěz voleb hnutí ANO má ve své hospodářské strategii korky, které zmiňují i startupisté. „Je možnost toto provázat a dát to do programového prohlášení vlády. Budeme se snažit, abychom do něj klíčové věci dostali,“ ujistil Jiránek.