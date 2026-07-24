Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu.
Zisky nejúspěšnějších českých firem odtékají za oceán a nevracejí se do domácí ekonomiky.
Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu.
Zisky nejúspěšnějších českých firem odtékají za oceán a nevracejí se do domácí ekonomiky.
Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na...
Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...
Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu. Přestože se daří podmínky zlepšovat, ostatní...
Evropské unii se zřejmě nepodaří splnit cíl mít před zimou naplněné zásobníky plynu z 80 procent. „Je to kvůli napjaté situaci na trhu, která přinesla silnou konkurenci asijských odběratelů,“ řekl v...
Britské aerolinky řeší mimořádný incident. Během letu British Airways z Indie do Londýna onemocněli všichni tři piloti. Příčinou byla zřejmě otrava jídlem. Stav jednoho byl tak vážný, že musel dostat...
Cena ropy Brent se po dvou měsících znovu dostala nad 100 dolarů za barel. Může za to eskalace konfliktu na Blízkém východě, kde k bojům v Íránu přibyly i útoky rebelských Húsíů z Jemenu. Ti oznámili...
Od prvního července se levné balíčky ze zemí mimo Evropskou unii musejí proclít. Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu za pár desítek korun se tak prodražily o 3 eura za položku. Celní správa...
Evropská komise udělila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy korun) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Podle unijní exekutivy firma ve...
Energetika bude pro novou britskou vládu jedním z klíčových témat, přičemž bude muset čelit tlaku z obou stran. Průmyslové i ropné lobby kabinet vyzývají, aby kvůli soběstačnosti země rozjel ve...
Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl v roce 2028 uvést na burzu 40 procent akcií pražského letiště. Po plánovaném vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda...
Jemenské hnutí Húsíů oznámilo útok na dva saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři. Jde o první útoky od chvíle, kdy Íránem podporovaní povstalci vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie. Konflikt...
Nejdražší Melbourne, poté Sydney. Nově mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou, patří i Brusel. Za posledních deset let se ceny v belgické metropoli téměř...
Americká automobilka Tesla ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 26 procent na 28,24 miliardy dolarů (zhruba 600 miliard Kč). Čistý zisk však klesl o pět procent na 1,11 miliardy dolarů a...