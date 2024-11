Vznikla Česká startupová asociace. Chce zlepšit podmínky českých podnikatelů

V kauze kartelové dohody mezi Českými drahami (ČD) a rakouskými ÖBB bylo podle vyšetřování Evropské komise (EK) zodpovědné především vrcholné vedení obou společností. Vyplývá to ze zprávy EK, se...

Aerolinky zastavily lety na Haiti. Letušku přistávajícího stroje zasáhla střela

Let americké nízkonákladové společnosti Spirit Airlines směřující z Floridy do Port-au-Prince na Haiti museli dispečeři letové kontroly odklonit k přistání v Dominikánské republice poté, co letušku...