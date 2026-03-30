Jednotné měsíční hlášení je připraveno. Pokuty zatím odpustíme, slíbil ministr

Autor:
  15:35
Už od prvního dubna nahradí jeden digitální formulář až pětadvacet výkazů, které teď zaměstnavatelé posílají na různé úřady. Jednotné měsíční hlášení bude muset odesílat každý zaměstnavatel – a to i pokud má jen jednoho zaměstnance. Stát tak získá všechna data o mzdách a pojistném naráz. Cílem je zrušit zbytečné papírování a zajistit, aby si instituce informace o lidech předávaly automaticky mezi sebou.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zaměstnavatelé už požadovaná data státu poskytují, ale nově se všechny údaje sjednocují do jednoho formuláře. Ten zaměstnavatel odešle přes elektronický portál České správě sociálního zabezpečení. Ta pak data dále rozešle finanční správě, úřadu práce nebo statistickému úřadu. Další instituce, jako třeba zdravotní pojišťovny nebo ministerstvo spravedlnosti, se budou přidávat postupně.

Novinka má omezit papírování, dočasně ho zvýší

Jeden z největších projektů v oblasti digitalizace za poslední roky zatím běží podle plánu. „Zátěž v dubnu bude větší,“ přiznává ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Systém si ale bude podle něj údaje pamatovat a další měsíce už nebude nutné většinu dat vyplňovat znovu. „Věřím, že jakmile překonáme to úvodní období, bude to pro všechny zúčastněné úleva.“

Finanční správa by měla zaměstnavatelům ulevit od evidence. „Sdílení dat doposud evidovaných zaměstnavateli je zásadním krokem k budoucímu přebírání povinností zaměstnavatelů finančními úřady,“ slíbila generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Data bude možné použít například na předvyplnění daňových přiznání a budou se z nich skládat i přehledy k důchodovému pojištění.

Zaměstnavatel přestane dělat spojku

Zaměstnavatelé už nebudou muset zaměstnancům vydávat nejrůznější potvrzení o příjmech. Konečně tak třeba při žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo o dávky státní podpory nebudou lidé muset nosit na úřad papírová potvrzení, ale úředníci si data sami najdou v systému.

Napřímo si zaměstnanci budou moci zažádat také o podklady pro banku. Například při žádosti o hypotéku žádost potvrdí přes identitu občana a úřad v odpovědi pošle požadovaná data přímo bance. Tato funkce se bude spouštět před prázdninami, nějakou dobu bude ale trvat, než se systém naplní daty. Reálně tak klienti budou moci tuto funkci využívat asi od září 2026.

Pokuty jen pro ty, kteří se nebudou snažit

Hornochová uvedla, že až do konce roku 2026 poběží jednotné hlášení souběžně se stávajícím systémem.

„Až do prvního ledna 2027 máme dostatek času si systém společně vyzkoušet. Deklaruji za finanční správu, že budeme maximálně nápomocní a nebudeme hned sahat k sankcím.“ Šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček se k ní přidal: „Nebudeme čekat až někdo udělá chybu, abychom mu mohli poslat pokutu.“

„Nejprve pošleme výzvu k opravě. Nabídneme pomoc, spolupráci a kooperaci,“ ujišťuje také ministr Juchelka. „Pokud se ale ukáže ke konci roku, že se zaměstnavatel ani nepokusil, pak samozřejmě pokutu udělíme. A to zpětně, už od dubna,“ varuje.

Problémy se čekají hlavně u malých firem

Vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš chce po veřejnosti shovívavost. „Pokud se jako stát chceme někam posouvat, pak musíme být schopni tolerovat nedokonalost a chyby. Jinak se nikdy nikam nedostaneme, protože se všichni státní zaměstnanci ve snaze vyhnout se hejtům budou snažit vše připravovat tak dokonale, že navždy zůstaneme stát na místě.“

„Projekt prošel pilotem, na kterém spolupracovaly desítky firem od nejmenších po největší,“ uvedl Trpkoš a jmenoval například ČEZ. „Ověřili jsme si, že systém funguje. Problémy ale budou – počítáme s nimi,“ zdůraznil.

Podle něj by neměli mít problém velcí zaměstnavatelé, kteří používají zavedené ERP systémy na zpracování mezd. Jejich vývojáři totiž čerpají informace z oficiální technické dokumentace MPSV a zajistí tak kompatibilitu. „Devadesát pět procent podniků už je tak nyní vlastně zapojeno, protože jejich IT dodavatelé s námi spolupracovali na vývoji řešení,“ vypočítal Trpkoš. Dodal, že těch zbývajících pět procent může mít problém. „Jde především o menší firmy, které používají svá originální IT řešení,“ upřesnil.

„Chci poprosit o toleranci, pokud se někomu nebude něco dařit. Chápeme, že to může být frustrující. Je to historicky první takto velká spolupráce Finanční správy a ČSSZ,“ připomněl Boháček a ujistil, že po technické stránce je projekt připraven.

