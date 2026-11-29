Mezi nejčastější podvody patří podle České bankovní asociace i letos scénáře založené na psychologické manipulaci. „Podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce a snaží se v člověku vyvolat strach, časový tlak, případně vidinu mimořádně výhodného zhodnocení peněz,“ potvrzuje Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost České spořitelny.
Právě tento typ podvodů také způsobuje nejvíce škod. Stále častěji se také objevují zprávy přes WhatsApp a další chatovací aplikace, například známý scénář „Ahoj mami, mám nové číslo“. V podstatě jde o nikdy nekončící soutěž v tom, která strana má zrovna navrch.
Nejde ale zdaleka jen o tento typ podvodů. Na lidi cílí i různé viry, škodlivé přílohy a další. Poslední průzkum ČBA ukazuje, že Češi jsou si těchto rizik vědomi a na zabezpečení si dávají záležet. Na druhou stranu ale v některých oblastech polevují.
Index kyberbezpečnosti, který ukazuje, jak bezpečně nebo naopak lehkovážně se Češi na internetu chovají, dosáhl letos hodnoty 62 procent. Je tak na stejné úrovni jako v roce 2025, podrobnější rozpad hodnot ale ukazuje, v čem mají lidé stále mezery.
Nezabezpečený telefon
Jednou z nich je například absence antivirového programu v mobilním telefonu. Až překvapivě velké procento uživatelů je totiž mylně přesvědčeno, že antivirus je ve smartphonu automaticky předinstalován už z výroby a telefon je tak po této stránce dostatečně zabezpečený.
„Někdy výrobci nebo mobilní operátoři skutečně předinstalují do mobilního telefonu bezpečnostní aplikaci, rozhodně to ale neplatí obecně,“ zdůrazňuje Ondřej Novotný, kyberbezpečnostní analytik v pražské výzkumné pobočce společnosti ESET.
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Většina uživatelů si totiž pod pojmem antivir představuje například i vestavěné bezpečnostní funkce operačního systému, které kontrolují aplikace, jejich oprávnění nebo podezřelé chování. „Právě zde vzniká rozšířený mýtus, že každý telefon už od výrobce obsahuje klasický antivirový program,“ říká Novotný.
Slabinou jsou i špatně zvolená hesla. Pětina respondentů přiznává, že používá stejné heslo pro přístup do všech aplikací na telefonu a pro všechny využívané služby. „Nestačí chránit si pouze bankovní účet silným heslem, když stejné heslo používáme i jinde nebo bez rozmyslu otevíráme neznámé přílohy. Útočníci často využívají právě okamžik nepozornosti nebo falešný pocit bezpečí,“ zdůrazňuje Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Pozor na přílohy
Před otevíráním neznámých příloh varují všichni odborníci na kyberbezpečnost. Přesto ne vždy úspěšně. „Přibývá lidí, kteří důvěřivě otevírají neznámé přílohy. Kybernetická bezpečnost přitom není otázkou věku ani výše úspor, ale především našich návyků, schopnosti rozpoznat riziko a chovat se obezřetně,“ říká Michal Straka, specialista na finanční trh agentury Ipsos.
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Podle průzkumu navíc sedm procent dotázaných otevírá neznámé přílohy pravidelně, někdy dokonce proto, aby se ujistili, zda o podvod jde nebo ne. „Takové chování může vycházet i z přesvědčení, že oni samotní nejsou pro útočníky dostatečně zajímaví, tak se nemohou stát obětí kyberútoku. Je to ale velmi rizikové chování. Nikdy bychom neměli otevírat neznámé přílohy a už vůbec ne z tak banálního důvodu, jako je ověření, zda opravdu o útok jde,“ zdůrazňuje mluvčí České bankovní asociace Adam Duffek.
Nepozorní mladí
Paradoxně nejhorší hodnocení měla v průzkumu letos i loni věková skupina v rozmezí 18 až 34 let. Tedy Gen Z a částečně i mileniálové. Ti získali loni 60 bodů a letos 59 bodů. Nejde přitom o to, že by si v rámci populace byli nejméně vědomi rizik. Naopak jsou, jen trpí falešnou iluzí jistoty, že oni jsou ti opatrní a na rozdíl od seniorů se jim nemůže nic stát.
Proto například výrazně častěji otevírají neznámé přílohy a naopak méně sledují bezpečnostní upozornění a notifikace banky. Více se také připojují na veřejné wifi sítě, ze kterých se následně přihlašují do svých bankovních účtů. „Na veřejné wifi síti obecně nedoporučujeme přihlašovat se do jakéhokoli soukromého účtu, včetně toho bankovního,“ radí Ondřej Novotný.
Veřejná wifi síť přitom není sama o sobě riziková. Rizikové jsou jen vybrané aktivity jako je přihlašování se a zadávání hesel. „Veřejná wifi síť automaticky neodhalí vaše heslo. Riziko spočívá spíše v tom, že můžete být přesměrováni na podvodnou stránku, můžete používat kompromitovanou nebo falešnou síť nebo útočník může zkoušet další formy manipulace případně odposlech provozu na této síti,“ dodává Novotný. Mezi bezpečné aktivity lze podle něj řadit například čtení zpravodajství, sledování videí nebo běžné prohlížení webů.
K samotnému internetovému bankovnictví navíc pouze 56 procent mladých používá silné heslo. Naproti tomu celkový průměr populace je 62 procent. I to však značí, že poměrně velká část populace má v této oblasti slabiny a je zranitelnější.
Naopak nejlepších výsledků dosáhly věkové skupiny 50–64 let a nad 65 let. Zčásti i proto, že aplikace používají výrazně méně než zbytek populace a dávají tím útočníkům menší šanci. Zvyšuje se ovšem i jejich opatrnost. Právě proto, že jsou nejzranitelnější, si dávají největší pozor a vše si raději třikrát překontrolují.
Zejména u respondentů nad 65 let je meziročně vidět, kde začali být opatrnější. Používání složitých silných hesel pro přístup do internetového bankovnictví aplikuje 73 procent z nich. Loni to bylo pouze 58 procent. Také začali více používat rozdílná hesla pro přístup do aplikací. Zatímco loni takové zabezpečení používalo 34 procent z generace nad 65 let, letos je to 41 procent.
„Lidé si zřejmě začínají uvědomovat, že kybernetické útoky se týkají všech, a tedy i oni samotní se mohou stát obětí kyberútoku. Navíc na ně míří řada kyberbezpečnostních kampaní, takže i to může být jeden z důvodů, proč se kvalita výsledku v této skupině zvýšila,“ uzavírá mluvčí České bankovní asociace Adam Duffek.