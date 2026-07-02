Provozovna na adrese Latrán 38 má plochu 137 metrů čtverečních a nabízí 41 míst k sezení. Starbucks sází mimo jiné na polohu v jednom z nejnavštěvovanějších měst v zemi.
„Otevření první kavárny Starbucks v Českém Krumlově je pro nás výjimečné. Při přípravě nové pobočky jsme proto kladli důraz na to, aby respektovala historický charakter budovy i okolního prostředí a zároveň nabídla zákazníkům komfort a zážitek, na který jsou ze Starbucks zvyklí,“ uvedl Patrick Ninc, ředitel trhu Starbucks pro Česko a Slovensko.
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Vedle teplých a studených nápojů nabízí kavárna také sendviče a dezerty. Zákazníci si mohou koupit i zrnkovou kávu a kapsle pro domácí přípravu. V prodeji jsou také hrnky, tumblery a znovupoužitelné kelímky. Do vlastního znovupoužitelného kelímku Starbucks připraví nápoj se slevou 15 korun.
Kavárenský řetězec má nyní v Česku již 62 kaváren. Největší koncentrace poboček je v Praze, další provozovny se nacházejí v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci nebo Olomouci.
Starbucks se po slabším období snaží zlepšit výsledky pod vedením generálního ředitele Briana Niccola. Firma uvádí růst tržeb a v USA i vyšší návštěvnost. Ziskovost ale dál zatěžují vysoké náklady.
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