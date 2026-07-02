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Starbucks otevřel pobočku v Českém Krumlově. Leží v srdci památkově chráněné části

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  12:25
Český Krumlov je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Česku. Starbucks budou...

Český Krumlov je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Česku. Starbucks budou navštěvovat místní, ale převážné zahraniční turisté. (2. července 2026) | foto: Starbucks

Kavárenský řetězec Starbucks ve středu 1. července otevřel svou pobočku v...
Zákazníci si mohou koupit i zrnkovou kávu a kapsle pro domácí přípravu. V...
Vedle teplých a studených nápojů nabízí kavárna také sendviče a dezerty. (2....
Kavárna Starbucks v Českém Krumlově. (2. července 2026)
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Řetězec Starbucks rozšířil síť kaváren v Česku. Na začátku prázdnin otevřel první pobočku v Českém Krumlově. Nová provozovna se nachází přímo v historickém centru města. Vznikla v budově, jejíž charakter se promítl i do podoby interiéru a uspořádání prostoru.

Provozovna na adrese Latrán 38 má plochu 137 metrů čtverečních a nabízí 41 míst k sezení. Starbucks sází mimo jiné na polohu v jednom z nejnavštěvovanějších měst v zemi.

„Otevření první kavárny Starbucks v Českém Krumlově je pro nás výjimečné. Při přípravě nové pobočky jsme proto kladli důraz na to, aby respektovala historický charakter budovy i okolního prostředí a zároveň nabídla zákazníkům komfort a zážitek, na který jsou ze Starbucks zvyklí,“ uvedl Patrick Ninc, ředitel trhu Starbucks pro Česko a Slovensko.

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Vedle teplých a studených nápojů nabízí kavárna také sendviče a dezerty. Zákazníci si mohou koupit i zrnkovou kávu a kapsle pro domácí přípravu. V prodeji jsou také hrnky, tumblery a znovupoužitelné kelímky. Do vlastního znovupoužitelného kelímku Starbucks připraví nápoj se slevou 15 korun.

Kavárenský řetězec má nyní v Česku již 62 kaváren. Největší koncentrace poboček je v Praze, další provozovny se nacházejí v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci nebo Olomouci.

Starbucks se po slabším období snaží zlepšit výsledky pod vedením generálního ředitele Briana Niccola. Firma uvádí růst tržeb a v USA i vyšší návštěvnost. Ziskovost ale dál zatěžují vysoké náklady.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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