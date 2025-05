Kavárně zaměstnávající seniory hrozí konec. Peníze vybírá přes sbírku i koláče

Centrum Elpida pracuje se seniory přes dvacet let. Pořádá pro ně vzdělávací kurzy, vydává časopis a na konci roku 2023 otevřeli kavárnu, kde zaměstnávají lidi nad 55 let. Ti tak tráví svůj volný čas aktivně, ve společnosti a ještě si něco přivydělají.

„Když jsme se s centrem přestěhovali sem do prostor někdejší první smíchovské základní školy a ukázalo se, že je tu prostor pro kavárnu, splnili jsme si jejím otevřením sen zapojit seniory do podnikání,“ říká manažerka projektu Broňa Hilliová.

Prostor s vnitroblokem původně sloužil výhradně pro klienty centra, kteří se zde setkávali po lekcích. Po otevření veřejnosti zde někteří z nich dostali možnost pracovat a naučit se tak něco nového, protože většina z nich žádné zkušenosti ze světa gastronomie neměla. Pro práci v pekárně nebo za kávovarem se ale nadchli.

„Tohle místo pro mě znamená zábavu. Je tu skvělá parta,“ říká dvaasedmdesátiletý Václav, který zrovna slouží za barem. Dříve pracoval jako statik a dodnes dělá i maséra, na náročnou práci je proto zvyklý.

Teď ale kavárně z finančních důvodů hrozí konec. Na platformě Darujme.cz vedení vytvořilo sbírku a na sociálních sítích vyzývají lidi, aby se zastavili na kafe a koláček. „Nejde nám o to jednorázově vybrat peníze a zaplácnout tím nějakou díru. Chceme rozšířit povědomí a vytvořit si stálou klientelu,“ vysvětluje Hilliová.

„Na začátku jsme potřebovali investovat peníze do úprav samotného prostoru kuchyně, což bylo zhruba 200 tisíc korun, které jsme čerpali z rezerv Elpidy. Gastro vybavení nám pak darovala společnost Ambiente, se kterou na celém podniku spolupracujeme,“ pokračuje.

Dodává ještě, že nešlo pouze o investice do stavebních úprav ale i o náklady vzniklé s přípravou provozu, jako je školení baristů, personální stabilizace a ladění celého konceptu. „Už si nemůžeme dále dovolit projekt financovat z peněz centra, proto jsme založili sbírku.“

Se zaměstnáváním seniorů se navíc pojí i specifické pracovní podmínky, které potřebují. Kavárna má momentálně šestnáct pracovníků, kteří sem chodí dvakrát týdně na čtyř- až šestihodinové směny. Vždy navíc pracují ve dvojicích, což s sebou nese i vyšší náklady na mzdy. Vydělají si tu mezi sedmi až deseti tisíci korunami měsíčně.

I babi už je na TikToku

Sbírka probíhá v rámci kampaně Babi nebude sedět v koutě, který přibližuje nejen zaměstnávání seniorů. Podle Elpidy si dnes přivydělává každý pátý člověk v důchodovém věku, což je zhruba půl milionu lidí. Za posledních deset let se tak jejich počet zdvojnásobil. Práce je pro ně důvod vstát z postele a trávit čas ve společnosti.

„Naše kavárna je příkladem, jak to může fungovat a jak můžeme vytvářet příležitosti pro lidi, kteří mají jiné potřeby než mladí. V kampani jsme najeli na nové vizuály i na jiný způsob komunikace na sociálních sítích a evidentně to zabírá,“ říká Hilliová. Kavárně podle ní narůstají sledující a hosté chodí, protože se o ní dozvěděli na TikToku nebo na Instagramu. „Potřebujeme sem dostat mladé lidi a širokou veřejnost a ukázat, že tohle místo není výhradně pro staré,“ říká.

Frmol v kavárně během úterního odpoledne její slova potvrzuje. Aby si přízeň hostů nadále udrželi, plánují zavést i snídaně. V nabídce se teď kromě koláčků, palačinek a výběrové kávy objevila přes poledne i polévka.

„Trvalo mi asi měsíc, než jsem se to naučil. Obrázky šlehaným mlékem dělám podle toho, jak to zrovna vyjde a jednou bych se chtěl naučit i labuť. Nevím, jestli to vyjde, ale do důchodu je ještě daleko,“ směje se Václav, který do cappuccina zrovna kreslí srdíčko.