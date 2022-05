Návrh úsporného tarifu bude do konce června, slíbil Stanjura

„Do konce června bude ve Sněmovně, to máme čtyřicet dnů maximálně, možná dřív,“ řekl Stanjura. Vláda podle něj zatím upřesňuje parametry, mimo jiné i délku období, po které by měl být k dispozici. Sám ministr financí by považoval za rozumné zhruba roční období.

„Mělo by to být administrativně jednoduché, nebude muset být žádost, nebudeme testovat,“ dodal Stanjura.

Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO nebude opozice souhlasit se schválením zákona zavádějícího tarif přímo v prvním čtení. „Nechceme to zdržovat, ale určitě budeme chtít podávat pozměňovací návrhy,“ řekla Schillerová.

Podle dřívějšího prohlášení ministra průmyslu Jozefa Síkely by zvýhodněný tarif měl domácnostem u elektřiny, plynu i tepla garantovat do určité výše spotřeby státem zajištěnou nižší cenu. Rozdíl mezi mezi tímto stropem a tržní cenou by pak distributorům a dodavatelům hradil stát. A tržní cenu by platily i domácnosti za všechnu energii spotřebovanou nad státem stanovený limit, což je má podle vlády motivovat k úsporám.