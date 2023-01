České jaderné elektrárny mají za sebou rekordní rok. Dukovany a Temelín do přenosové soustavy dodaly 31,02...

Poštovní směrovací čísla máme už 50 let, systém se po rozpadu státu nezměnil

Je to přesně 50 let, co se v tehdejším Československu zavedla poštovní směrovací čísla (PSČ). Slouží k jednoznačné...