Ministr Stanjura se postavil proti dočasnému zrušení DPH na potraviny

Kolovratník v interpelaci poukazoval na to, že mnoho Čechů jezdí na nákupy do zahraničí, zejména do Polska. Ceny tam byly podle něho nižší už v minulosti, rozdíl se prohloubil potom, co polská vláda snížila DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent a zcela ji zrušila u mnoha základních potravin. „Proč nechcete aspoň krátkodobě snížit i na nulovou hodnotu DPH u základních potravin?“ ptal se Kolovratník.

V cenách by se podle ministra financí takové opatření příliš neprojevilo. Pro potraviny platí v Česku nyní sazba DPH 15 procent. Pouze úzká skupina produktů, jako je kojenecká výživa a některé mlýnské výrobky, se daní deseti procenty.

Vládní koalice jedná nyní o balíčku, jímž chce snížit strukturální schodek rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. Jednou z variant, kterou koalice diskutuje, je ta, že by byly jen dvě sazby DPH – 14 a 21 procent, což by znamenalo o jeden procentní bod nižší zdanění potravin. To by se mohlo projevit buď velmi mírným zlevněním, nebo by si obchodníci zvedli marži.

Stanjura také řekl, že zavádět krátkodobé daňové změny není dobré. Snížení DPH se podle něho projeví výpadkem státních příjmů, na konečných cenách se ale příliš neprojeví. Zvýšení této daně se v nich podle ministra vždy plně promítne, snížení nikoli. „To je důvod, proč jsem já osobně proti těmto změnám,“ řekl ministr financí.

Premiér Petr Fiala se minulý týden distancoval od zpráv o tom, že koalice se dohodla na dvou sazbách daně z přidané hodnoty 14 a 21 procent, přičemž by se do základní sazby mělo přesunout – tedy zdražit – vodné, stočné či teplo. Podobu dohody na snížení schodku rozpočtu oznámí podle něj koalice přibližně za měsíc.