Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu

„Nikdo s námi o předložení státního rozpočtu nejednal, takže dneska jedeme na vládu pouze podat demisi,“ uvedl na tiskové konferenci ministr financí Zbyněk Stanjura s tím, že vyjádření na sociálních sítích za politické vyjednávání nepovažuje.
„Vidím tam jeden jediný problém a ten má hodnotu zhruba 50 miliard korun,“ řekl Stanjura v reakci na otázku, proč rozpočet zatím neposlali. „Deficit pro příští rok má být 237 miliard. K tomu pak máme 18,3 miliardy na Dukovany a zhruba 30,7 miliard na obranné výdaje. Chceme od nové vládní většiny nejprve slyšet závazek, že tyto dvě položky ponechají. Na ostatní změny mají plné právo.“
Pokud tyto podmínky vznikající kabinet zaručí, pak za sebe nevidí důvod, proč by návrh příští týden neposlali. Vše chce ale nejprve projednat s vládními kolegy. „Jednoduše se bojím, že se těch 50 miliard použije na něco jiného.“
Při příchodu na čtvrteční zasedání kabinetu komentovali rozpočet i Stanjurovi vládní kolegové. „Teď je ten okamžik, kdy se o tom můžeme jako vláda poradit, protože je u koho ten návrh podat,“ uvedl Marek Výborný (KDU-ČSL). Nechtěl předjímat, jak se kabinet rozhodne. „Spíš se kloním k tomu ten návrh poslat, ale je to kolektivní rozhodnutí vlády,“ uvedl. Podle ministra dopravy Martina Kupky vláda otázku určitě probere a rozhodnutí musí být společné.
Podle předsedy ANO Andreje Babiše chce vznikající koalice jednotlivé rozpočtové kapitoly upravit ve Sněmovně, ponechala by ale navrhovaný schodek. ANO, SPD a Motoristé se chtějí vyhnout rozpočtovému provizoriu a rozpočet by mohli ve Sněmovně definitivně schválit 17. prosince, řekl v pondělí Babiš.