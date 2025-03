Platí pořád váš reklamní slogan, že „svět se zbláznil“?

Svět se zbláznil, držte se. To platí a vždycky platit bude. Tady v tomhle zjeveném světě funguje dualita, vy jste vy, já jsem Standa, ale ve své podstatě jsme všichni jedno. Vědomí je jenom jedno. To se těžko takhle dá vysvětlit, ale je to tak.

Fialova vláda je odpovědná za podobu Green Dealu, jak teď platí. A protože se blíží volby a zjistili, že tudy cesta nevede, tak se tváří, že jsou proti.