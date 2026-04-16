Velkou část lidí příjmový test nepustil do systému ani podle původního znění zákona, uvedla na nedávném projednávání novely zákona o podpoře bydlení navrhované ministerstvem poslankyně Olga Richterová (Piráti).
„Se změnami, které se navrhují, hrozí, že nepomůže už vůbec nikomu,“ doplnila Richterová. Například člověku žijícímu z minimální mzdy na ubytovně zbude po započtení všech dávek něco přes 8 500 korun na obživu. Podle parametrů je ale příliš bohatý, aby mu mohlo být nabídnuto bydlení pro potřebné v obecním bytě.
Podle nového příjmového limitu by důchodce nesměl překročit 1,6násobek částky životního minima. Životní minimum jednotlivce bude od 1. října 2026 činit 5 500 Kč, 1,6násobek této částky tedy bude činit 8 800 Kč. Minimální starobní důchod je však 9 800 Kč měsíčně.