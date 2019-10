Zvěř spásá les, myslivci nestřílejí. Politici i odborníci hledají řešení

Problém přemnožené zvěře zde existuje několik desítek let, ale nyní je situace kvůli kůrovci naléhavá. Do hospodaření se zvěří by se měl nově vložit stát, rozhodli poslanci schválením pozměňovacího návrhu k zákonu o lese v polovině září.

Návrh předložila TOP 09 a vychází z iniciativy neziskovek (Pro Silva Bohemica, sdružující lesnické organizace, Hnutí Duha). Přichází s jednoduchým řešením: úředník na obci s rozšířenou působností, který ze zákona vykonává funkci státního orgánu myslivosti, by stanovil, o kolik musí myslivci zvěř zredukovat, a jako důkaz by požadoval patřičné množství zvířecích slechů. Nebude to ale tak snadné.

Dnes o tom, kolik zvěře se v každé honitbě (v Česku jich je 5­ 800) ročně zastřelí, rozhodují uživatelé honitby, tedy myslivci a myslivecká sdružení, kteří mají honitbu od vlastníka půdy pronajatou. Nebo případně sám vlastník, pokud si chce zvěř v honitbě obhospodařovat sám. Vlastník musí plán lovu a výsledek každoročního mysliveckého sčítání zvěře odsouhlasit. Formálně tedy spoluzodpovídá za to, co se v honitbě se zvěří děje.

Zákon požaduje, aby v honitbě bylo předepsané množství zvěře. Na to jsou tabulky, které vycházejí z toho, kolik zvěře je honitba schopná uživit, aby zvěř příliš neškodila lesu a zemědělcům. Každý rok musí uživatel honitby zvěř sečíst a číslo nahlásit orgánu myslivosti.

Krmení pro zvěř

Jak přiznává předseda ČMMJ Jiří Janota, sčítání se dnes dělá od stolu a podle toho, kolik zvěře si přejí myslivci nalovit. Je to zřejmé při pohledu do statistik: v řadě honiteb jsou opakovaně roční odstřely podobně velké či vyšší než nahlášené jarní kmenové stavy, zvěř ale kupodivu v honitbě nevyhynula.

Proč se podvádí? Myslivci připouštějí, že atraktivní jsou pro lov „parohy“ a kvůli tomu si v honitbě nechávají hodně laní, které vyvádějí nové kolouchy – budoucí parohy. Zároveň se brání, že není v jejich silách lovit víc kvůli rušivým vlivům, například kvůli turistům.

Myslivci škody působené zvěří na stromcích bagatelizují, odvolávají se na výši nahlášených škod (na okusu, na úrodě). Podle poslední zprávy o stavu lesa ČR (2017) to bylo 34,4 milionu korun.

„To je pouze špička ledovce. Není v silách lesnického personálu být všude a veškeré škody zdokumentovat, uplatnit a vymoci,“ uvádí v odborném magazínu Lesnická práce Tomáš Foit, lesní správce Lesů ČR z LS Hluboká nad Vltavou. Ze zmíněné zprávy také vyplývá, že pěstování nových stromků přišlo vlastníky lesů v roce 2017 na 5,5 miliardy korun. „Podstatná část jde přímo nebo nepřímo na konto zvěři... část vynaložených prostředků... má konečný efekt pouze jako krmení pro zvěř,“ dodává správce.