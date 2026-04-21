Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy

Podle správce jde o rozdíl mezi pohledávkami věřitelů a majetkem e-shopu. Policie dříve uvedla, že z Mammothu zmizelo zhruba 100 tisíc iPhonů a dalších 300 tisíc kusů elektroniky. Unicorn žalobu odmítá s tím, že jde o další podání bez reálného základu, jehož cílem je vyvíjet tlak na firmu a jejího vlastníka.
|
„Obsahově ani tato žaloba nepřináší nic nového, nýbrž dále prohlubuje pochybnosti o nestrannosti a odbornosti postupu insolvenčního správce, jehož kroky nápadně sledují zájmy skupiny J&T. Právě v tomto kontextu tak stále větší množství bezobsažných žalob vnímáme jako pouhý důsledek narůstající nejistoty subjektů, které se obávají objasnění celé věci,“ reagoval generální ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš.
|
Podle Fabiana jednatelé Mammothu Ondřej a Jan Měřínští umožnili vznik obchodního modelu na bázi Ponziho schématu a dál prohlubovali zadlužení vůči dodavatelům s vědomím, že závazky nebude možné uhradit. Správce navíc upozornil, že bratři ztěžují insolvenci, neposkytují součinnost a bezprostředně po krachu firmy nechali smazat klíčová data e-shopu.
Odpovědnost za úpadek podle správce však nesou i subjekty, které ve firmě působily v pozici faktických jednatelů. Za ty označil přímo holding Unicorn, respektive jeho mateřskou společnost Unicorn a jeho majitele Kováře. Podle Fabiana nelze zkrachovalou společnost od Kováře oddělit, protože měl na její chod zásadní vliv.
|
Kromě jiného podle správce také rezignoval na dohled nad firmou a její řízení ponechal bratrům Měřínským a podnikateli Břetislavu Janouškovi. Ten většinu dodávané elektroniky do Mamutu přesměrovával na své firmy J.A.E. a SBJ Trade.
Janoušek byl podle správce členem poradního holdingového orgánu Top Management, sdružujícího manažery jeho firem, využíval firemní e-maily a prokazoval se vizitkami s logem Unicornu.
|
V posledních týdnech jde o další miliardovou žalobu, která míří na skupinu Unicorn a Kováře. Největší potvrzený věřitel ve sporu, J&T Leasing, nedávno podal dvě obdobné žaloby domáhající se zhruba 2,54 miliardy korun na skupinu Unicorn, Vladimíra Kováře a přímo na mateřskou společnost Mammothu, firmu Plus4U.
|
Žaloby podle J&T zohlednily konání policie, která letos v únoru kvůli případu obvinila bratry Měřínské a Janouška z podvodu se škodou 4,1 miliardy Kč, za což jim v případě prokázání viny hrozí až deset let vězení.
Společnost Mammoth, provozovatel e-shopu Mamut.cz, spadla do insolvence v roce 2023 po výpadku plateb za dodávky elektroniky značky Apple. Hodnota přihlášených pohledávek je zhruba 5,7 miliardy korun, přičemž k největším věřitelům patří J&T Leasing a T-Mobile.
|
Kovář založil Unicorn jako softwarovou firmu v roce 1990. Loni měla skupina obrat 5,3 miliardy korun. V minulosti Kovářova firma PM Servis prohrála spor o 32 milionů Kč za předčasně ukončený nájem budovy Danube House v Praze a známá je rovněž kauza úmyslně zapálené Petrovy boudy v Krkonoších, kterou získala jeho firma Snowy Chalet.