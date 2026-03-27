Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se skoro všech

Autor:
  19:43
Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny se budou týkat zhruba 5000 zaměstnanců, tedy téměř třetiny pracovníků správy. Půjde vesměs o převedení pod jiné útvary, masivní propouštění firma nechystá. Rozhodla o tom v pátek správní rada Správy železnic.
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

foto: Správa železnic

Rada se v pátek navíc věnovala také rodinným vazbám bývalého šéfa správy Jiřího Svobody v podniku. Jeho zeť Bronislav Kubišta, který dosud pracoval v odboru veřejných zakázek, bude od dubna převeden na jinou pozici, řekl předseda rady Martin Kolovratník (ANO).

Jedním z nejdůležitějších bodů dnešního jednání bylo podle Kolovratníka potvrzení změn, které připravilo nové vedení SŽ. Půjde o první vlnu organizačních změn, které počítají s úpravou některých sekcí a pozic. Podle Kolovratníka se budou týkat až pěti tisíc zaměstnanců.

Tím ovšem změny v podniku neskončí, rada dnes dále pověřila generálního ředitele správy Tomáše Tótha přípravou dalších organizačních změn, které by se měly zaměřit zejména na investiční oblast správy.

Půjde pravděpodobně o snížení počtu stavebních správ, rozhodnuto ale ještě není. Rada by o těchto změnách měla rozhodovat nejspíš do konce června.

Správa rada se v pátek zabývala rodinnými vazbami bývalého ředitele Svobody, které kriminalisté prověřují kvůli možné manipulaci s tendry. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz v minulých dnech uvedly, že řešit bude především působení Svobodova zetě Bronislava Svobody v odboru veřejných zakázek.

Podle Kolovratníka ovšem Kubišta neměl ze své pozice možnost jakkoliv ovlivňovat jednotlivé zakázky a rada tak nenašla jeho střet zájmů. Po dohodě se ale podle Kolovratníka nakonec pro uklidnění situace Kubišta od dubna přesune na jinou administrativní pozici ve firmě.

Na programu rady byla i otázka dalších rodinných příslušníků Svobody ve Správě železnic. Podle Kolovratníka radě nepřísluší tyto pracovníky řešit.

Svobodu odvolala správní rada z funkce na začátku loňského prosince v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun.

Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny. Svoboda, který byl ředitelem od března 2018, zůstal po odvolání zaměstnancem SŽ a je podle serveru Seznam Zprávy na překážkách, tedy nechodí do práce, ale dostává plat.

Rada v pátek dále projednala například celkovou strategii správy nebo plány na vysokorychlostní tratě.

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici.

Působí také jako investor při výstavbě tratí. V tomto roce by měla podle Sněmovnou schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) hospodařit se 72,2 miliardy korun, což je proti loňskému rozpočtu o 9,5 miliardy korun víc. Správa má téměř 17 tisíc zaměstnanců.

27. března 2026

Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se skoro všech

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny...

27. března 2026  19:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

