Jak doplnit rozpočet? Zdanit víno, pivo a tabák nezdražovat, radí studie

„Studie je výčtem potenciálních doporučení, které připadají v úvahu. Uvědomujeme si ale, že ne všechna opatření jsou momentálně realizovatelná, ať již z důvodu politických - je rok před volbami, nebo z důvodu přijímaných hospodářskopolitických opatření v důsledku pandemie koronaviru,“ uvedl spoluautor studie Cevro Institutu Dominik Stroukal.

Ten v oblasti pohonných hmot považuje za zajímavé opatření zrušit výjimky například na zelenou naftu, díky které nyní zemědělci dostávají zpět vratku ze spotřební daně. Ta pro státní rozpočet představuje potenciální příjem 2,7 miliardy korun.

Dalším opatřením může být podle Stroukala například zvýšení sazby spotřební daně z motorové nafty na úroveň benzinu. S tím souvisí doprovodné zavedení konceptu takzvané profesionální nafty, kdy by se část daně vracela profesionálním dopravcům.

Autoři studie doporučují i zrušení nulové sazby spotřební daně na tichá vína, které by následovalo postupné zdaňování ostatních alkoholických nápojů. Toto opatření by mohlo rozpočtu přinést až dvě miliardy korun. „Nulové zdanění tichých vín je dlouhodobě předmětem kritiky ekonomů i adiktologů, ovšem vždy narazí na tvrdý odpor silné zájmové skupiny. To si samozřejmě uvědomujeme,“ uvedli autoři studie.



Tabák zdražit, u alkoholu pozor na snížení poptávky

Přes pět miliard korun by pak do rozpočtu mohlo přinést také zvýšení spotřební daně na zahřívaný a řezaný tabák. „Ačkoliv indicie ukazují na menší zdravotní škodlivost prvně zmíněné skupiny tabákových produktů, nezvratitelné důkazy opravňující čtyřikrát nižší zdanění proti klasickým cigaretám zatím předloženy nebyly,“ uvádí studie.



Autoři analýzy naopak nedoporučují zvyšovat daně na líh nebo pivo. V případě lihu je totiž velké riziko, že při jeho zdražení se výrobci i spotřebitelé přesunou do šedé ekonomiky, tedy k ilegálnímu domácímu pálení. Stejně tak by mohla poklesnout i poptávka. U piva by se pak zvýšení daně a její sjednocení pro všechny pivovary nevyplatilo, protože by to také vedlo ke snížení poptávky a k následnému krachu některých minipivovarů.

Studie navrhuje tři různé varianty, jak spotřební daň změnit. Od nich by se měl následně odvíjet dodatečný výnos. První scénář počítá se zavedením opatření, u kterých jsou předem známá a řiditelná rizika. U nich je zároveň pravděpodobné, že bude naplněn jejich daňový výnos. Druhý scénář pracuje s jistými riziky, ale stále je u něj významná pravděpodobnost, že budou výnosy naplněny. Třetí rizikový scénář pak doplňují i opatření s významnými riziky a naopak nízkou pravděpodobností naplnění výnosů.