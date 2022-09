Obchodní centra po covidu opět vzkvétají, květen byl pro ně letos rekordní

Do nákupních center v Česku ročně zavítají přes tři stovky milionů lidí. Po hlubokém propadu tržeb v době pandemie letošní data opět vykazují vysoké obraty, špičkou byl květen. Značí to chuť lidí se vrátit do kamenných prodejen, ukazují data projektu Index návštěvnosti, který zpracovala Asociace nákupních center a poradenská společnost PricewaterhouseCoopers.