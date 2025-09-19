Češi jsou ve spoření konzervativní. Na účtech syslí ekvivalent poloviny českého HDP

Veronika Doskočilová
Pokud jde o nakládání s penězi, jsou Češi jsou proti jiným národům stále silně konzervativní. Na běžných a spořicích účtech jim leží téměř tři biliony korun. Nízké úročení na spořicích účtech jim přitom příliš nevadí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle společnosti Fingood měli lidé ke konci 1. pololetí letošního roku na běžných a spořicích účtech celkem 2,94 bilionu korun. A ačkoli úrokové sazby meziročně klesají, objem na netermínovaných účtech naopak meziročně o 100 miliard korun vzrostl.

Podívejte se, kolik teď vynášejí nejlepší spořicí účty a za jakých podmínek

Obliba spořicích účtů přitom není jen doménou starší generace. Naopak. Stejné preference mají i mladší, do produktů jako termínované vklady či spořicí účty ukládá úspory 75 procent mladých z Generace Z. Rizikovější možnosti zajímají jen 28 procent z nich, ukazuje průzkum Fingoodu.

„Češi jsou stále ve spoření a investování velmi konzervativní. Na běžných a spořicích účtech mají uloženu téměř polovinu českého HDP. Připravují se o obrovské částky možného výnosu z jiných finančních produktů, říká Ondřej Kozel, provozní ředitel Fingoodu.

Do určité míry tak malý zájem souvisí s konzervativní povahou české populace, i když podle průzkumu zájem o investování roste. „Obavy z investování do finančních instrumentů mohou souviset i s nižším povědomím o fungování finančních trhů a celkově s nižší finanční gramotností, ve které v ČR navzdory zlepšujícímu se trendu za vyspělejšími zeměmi nadále zaostává,“ poukazuje ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Fakt potvrzuje i Jiří Polanský, makroekonomický analytik České spořitelny: „Češi jsou obecně v porovnání s jinými národy konzervativnější a více využívají možnosti mít peníze na spořicích účtech. S tím souvisí i stabilita a bezpečnost českého bankovního sektoru,“ dodává.

A stejným směrem pak působí i další vlivy. „Jedním z nich je blížící se konec postupného snižování úrokových sazeb ČNB, a domácnosti tak již pravděpodobně neočekávají významnější pokles sazeb na spořících účtech,“ vysvětluje Polanský.

Dalším faktorem může být silná nejistota v globální ekonomice, kterou vyvolává politika Donalda Trumpa. Část ekonomů je proto přesvědčená, že některé domácnosti mohou s investicemi vyčkávat na uklidnění situace.

A jedním z důvodů hromadění peněz na účtech může být i příprava na větší transakce, například nákupy nemovitostí. „Aktuální výrazné oživení poptávky po nemovitostech, ať už pro investiční i rezidenční účely, může být z části vysvětlením pro aktuální vyšší zůstatky na běžných a spořicích účtech,“ uzavírá Gürtler.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

