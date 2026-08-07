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Z Penny zmizela Coca-Cola. Řetězec se neshodl s dodavatelem

Veronika Bělohlávková
  16:35

ilustrační foto | foto: Penny Market

Z regálů prodejen Penny Market mizí nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec ani nápojářský kolos situaci nekomentují, v podobných případech v minulosti býval příčinou spor o ceny.

Na chybějící nápoje od společnosti Coca-Cola ve všech prodejnách Penny upozornil web E15 a zaměstnanci řetězce. Nápoje koncernu zmizely také z online letáku Penny.

Redakce iDNES.cz oslovila společnost Coca-Cola i řetězec Penny, ale ani jeden z mluvčích na dotazy neodpověděl.

„Pro Penny je vždy prioritou nabízet zákazníkům kvalitní produkty za co nejlepší ceny. Sortiment sestavujeme s ohledem na poměr ceny a kvality,“ uvedla pro E15 manažerka komunikace Markéta Smutná s tím, že vyřazení Coca-Coly platí pro prodejní síť v celé republice.

Pivní rozchod se šťastným koncem. Prazdroj se vrátil do Lidlu

Spory mezi partnery

Obdobnou situaci řešily v minulosti Lidl a Plzeňský Prazdroj. Řetězec přestal odebírat piva značek Pilsner Urquell, Gambrinus a Velkopopovický Kozel. Firmy se neshodly na obchodních podmínkách. Po několika měsících se dohodly a spolupráci obnovily. Piva se pak do regálů Lidlu vrátila.

Lidl se kvůli obchodním podmínkám vedl spor také s výrobcem gumových cukrovinek Haribo. Výrobce v dubnu 2023 přerušil dodávky sladkostí do prodejen řetězce. Lidl značku nahradil vlastní řadou Sweet Corner. Po zhruba roce se firmy dohodly a výrobky Haribo se začaly znovu prodávat.

Spor o ceny vedly také francouzský Carrefour a PepsiCo. Carrefour na začátku roku stáhl ze svých prodejen výrobky jako Pepsi, 7UP, Doritos a Lay’s. Týkalo se to obchodů ve Francii, Itálii, Belgii a Španělsku. Po třech měsících se nápoje a pochutiny PepsiCo do prodejen Carrefouru vrátily, když se firmy na cenách dohodly.

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Z Penny zmizela Coca-Cola. Řetězec se neshodl s dodavatelem

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